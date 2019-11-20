День матери отпразднуют в 15 парках Подмосковья

Праздничные мероприятиях в городском парке в городе Мытищи

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В этом году в День матери, 24 ноября, в 15 парках культуры и отдыха Подмосковья пройдут концертные программы, конкурсы и мастер-классы. Об этом сообщил телеканал В этом году в День матери, 24 ноября, в 15 парках культуры и отдыха Подмосковья пройдут концертные программы, конкурсы и мастер-классы. Об этом сообщил телеканал "360"

В балашихинском парке "Пехорка" состоится концерт с участием детского вокального коллектива "Вера. Надежда. Любовь". Юные гости мероприятия смогут принять участие в танцевальных и подвижных играх и тематической викторине.

23 ноября в Богородском городском округе, в Глуховском парке, жителей ждет игровая программа "Мы с мамой не скучаем". Начало мероприятия – в 12.00.

В парке "Елочки" в городском округе Домодедово 24 ноября ожидается интерактивная программа с играми и конкурсами для мам и детей, концерт и мастер-классы. Начало в 12.30.

24 ноября в Лыткарине, в парке при дворце культуры "Мир", пройдет мероприятие "Мама милая моя". Гостей ждет интерактивная игровая программа для мам и детей, загадки и конкурсы.

В Лотошинском парке культуры и отдыха 24 ноября состоится творческий мастер-класс "Подарок маме": каждый желающий сможет сделать поделку.

В парке культуры и отдыха "Солнечный берег" Талдомского городского округа с 20 по 30 ноября будет открыта выставка детских рисунков "Мамин уголок".

В парке культуры и отдыха городского округа Павловский Посад 24 ноября пройдет конкурс "Профессия – мама". А в городском парке имени Гагарина в Шатуре пройдут съемки ролика "Мама, здравствуй!". Начало в 12.00.

В Красногорском парке "Опалиховский пруд" пройдет концерт, посвященный Дню матери, с участием творческих коллективов ДК "Опалиха".

23 ноября в Солнечногорске состоится праздничное мероприятие к Дню матери на набережной озера Сенеж. Гостей ждет концертная программа с участием солистов городского культурно-досугового центра, детская анимационная программа и открытый микрофон "Поздравь маму".

24 ноября в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы пройдет праздничное мероприятие "Я и моя мама". Также всех желающих ждут в парке "Наташинские пруды". В программе концерты, спортивные соревнования и анимационные программы.

В парке культуры и отдыха "Дубрава" в Подольске 24 ноября организуют музыкальную программу к Дню матери. Начало в 12.00.