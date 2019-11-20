Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2019-11-20T20:07+0300
https://ria.ru/20191120/1561179954.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156117/99/1561179921_0:106:1500:950_1036x0_80_0_0_3cacc7f82047acdc49e975b10881cf12.jpg
РИА Новости

День матери отпразднуют в 15 парках Подмосковья

20:07 20.11.2019
7
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПраздничные мероприятиях в городском парке в городе Мытищи
Праздничные мероприятиях в городском парке в городе Мытищи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В этом году в День матери, 24 ноября, в 15 парках культуры и отдыха Подмосковья пройдут концертные программы, конкурсы и мастер-классы. Об этом сообщил телеканал "360".
В балашихинском парке "Пехорка" состоится концерт с участием детского вокального коллектива "Вера. Надежда. Любовь". Юные гости мероприятия смогут принять участие в танцевальных и подвижных играх и тематической викторине.
23 ноября в Богородском городском округе, в Глуховском парке, жителей ждет игровая программа "Мы с мамой не скучаем". Начало мероприятия – в 12.00.
В парке "Елочки" в городском округе Домодедово 24 ноября ожидается интерактивная программа с играми и конкурсами для мам и детей, концерт и мастер-классы. Начало в 12.30.
24 ноября в Лыткарине, в парке при дворце культуры "Мир", пройдет мероприятие "Мама милая моя". Гостей ждет интерактивная игровая программа для мам и детей, загадки и конкурсы.
В Лотошинском парке культуры и отдыха 24 ноября состоится творческий мастер-класс "Подарок маме": каждый желающий сможет сделать поделку.
В парке культуры и отдыха "Солнечный берег" Талдомского городского округа с 20 по 30 ноября будет открыта выставка детских рисунков "Мамин уголок".
Выступление во время торжественной церемонии награждения VII губернаторской Премии Наше Подмосковье в Красногорске
19 ноября, 19:35Новости Подмосковья
Лауреатов премии "Наше Подмосковье" наградили в Красногорске
В парке культуры и отдыха городского округа Павловский Посад 24 ноября пройдет конкурс "Профессия – мама". А в городском парке имени Гагарина в Шатуре пройдут съемки ролика "Мама, здравствуй!". Начало в 12.00.
В Красногорском парке "Опалиховский пруд" пройдет концерт, посвященный Дню матери, с участием творческих коллективов ДК "Опалиха".
23 ноября в Солнечногорске состоится праздничное мероприятие к Дню матери на набережной озера Сенеж. Гостей ждет концертная программа с участием солистов городского культурно-досугового центра, детская анимационная программа и открытый микрофон "Поздравь маму".
24 ноября в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы пройдет праздничное мероприятие "Я и моя мама". Также всех желающих ждут в парке "Наташинские пруды". В программе концерты, спортивные соревнования и анимационные программы.
В парке культуры и отдыха "Дубрава" в Подольске 24 ноября организуют музыкальную программу к Дню матери. Начало в 12.00.
Парк культуры и отдыха "Городок" Рузского городского округа подготовил праздничную программу с конкурсами и играми для мам и детей.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Детская игровая площадка
Благоустройство 45 дворов проведут в Одинцовском округе в следующем году
Медсестра в операционной
Больницы МО получили новое видеооборудование почти на 500 млн рублей
Электропоезд Иволга 2.0, который будет курсировать по маршруту Одинцово - Лобня МЦД (Московские центральные диаметры) - 1 Белорусско-Савеловский, на Белорусском вокзале
Система навигации поможет пассажирам не запутаться во время перехода на МЦД
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян пожаловалась Медведеву на бездушие работающих в опеке чиновников
Выступление во время торжественной церемонии награждения VII губернаторской Премии Наше Подмосковье в Красногорске
Лауреатов премии "Наше Подмосковье" наградили в Красногорске
Участники чемпионата WorldSkills
Будущие молодые специалисты соревновались на 31 площадке Подмосковья
Российские рубли
АКРА повысило кредитный рейтинг Московской области до уровня AA+(RU)
Установка уличных фонарей
На 22 общественных территориях Подмосковья восстановили освещение
Пристань на озере Сенеж
Набережная в Солнечногорске получила признание мирового уровня
Котенок
В Чебоксарах разобрали стену магазина, чтобы освободить застрявшего кота
Автомобиль на одной из улиц
Почти 80 тысяч светоотражателей появились на подмосковных дорогах
Сиделка общается с пациенткой
В стационаре и на дому: паллиативная помощь для кировчан стала доступнее
Американская певица Билли Айлиш
Билли Айлиш, Lil Nas X и Лиззо получили больше всех номинаций на "Грэмми"
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
Скворцова рассказала, сколько детей нуждаются в трансплантации почек
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме
Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
01:56Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"
01:54Кабмин обсудит возможность использования маткапитала на строительство дома
Лента новостейМолния