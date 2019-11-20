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Теплоснабжение
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РИА Новости

СГК планирует вернуть тепло в часть домов в Новосибирске до полуночи

19:21 20.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Теплоэнергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) планируют восстановить теплоснабжение в 30 из 42 отключенных из-за аварии на теплотрассе жилых домах Новосибирска до полуночи, следует из сообщения компании.

"Дефект на теплотрассе по ул. Комсомольская, выявленный поздно вечером 19 ноября, устранен. Ожидаем, что жители тридцати домов из сорока двух получат теплоснабжение к полуночи. Идет заполнение трубопроводов и систем отопления", - сообщил советник гендиректора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин.

В зоне отключения также остаются еще 12 жилых домов, три детских и одно лечебное учреждение.
Сотрудники компании обнаружили место возникновения второго дефекта, выявленного на теплосети по улице Комсомольской. "Срок отключения определен до 7.15 (3.15 мск - ред.) 21 ноября, но стоит задача решить проблему раньше. Задействованы две бригады теплосетевого подразделения, а также вся необходимая техника", - отмечают в СГК.
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Ранее в среду компания оповестила об устранении крупной аварии трубы на теплотрассе в Новосибирске диаметром 500 миллиметров. Без отопления в 25-градусный мороз оставались 60 объектов, среди которых 43 многоквартирных дома, две школы, три детских сада, поликлиника, музыкальная школа, библиотека и девять административных зданий. Утром в среду СГК проинформировала о ликвидации аварии и подаче тепла в дома. Новая авария произошла на том же участке теплотрассы.
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ТеплоснабжениеЖКХНовосибирск
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