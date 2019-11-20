СГК планирует вернуть тепло в часть домов в Новосибирске до полуночи

"Дефект на теплотрассе по ул. Комсомольская, выявленный поздно вечером 19 ноября, устранен. Ожидаем, что жители тридцати домов из сорока двух получат теплоснабжение к полуночи. Идет заполнение трубопроводов и систем отопления", - сообщил советник гендиректора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин.

Сотрудники компании обнаружили место возникновения второго дефекта, выявленного на теплосети по улице Комсомольской. "Срок отключения определен до 7.15 (3.15 мск - ред.) 21 ноября, но стоит задача решить проблему раньше. Задействованы две бригады теплосетевого подразделения, а также вся необходимая техника", - отмечают в СГК.

Ранее в среду компания оповестила об устранении крупной аварии трубы на теплотрассе в Новосибирске диаметром 500 миллиметров. Без отопления в 25-градусный мороз оставались 60 объектов, среди которых 43 многоквартирных дома, две школы, три детских сада, поликлиника, музыкальная школа, библиотека и девять административных зданий. Утром в среду СГК проинформировала о ликвидации аварии и подаче тепла в дома. Новая авария произошла на том же участке теплотрассы.