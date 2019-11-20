Девочка, родившаяся в Сирии у заключенной россиянки, прилетела в Югру

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя - РИА Новости. Девочка, которая родилась в Девочка, которая родилась в Сирии у находящейся в заключении россиянки, прилетела в Ханты-Мансийский автономный округ , где будет жить с бабушкой, сообщила РИА Новости в среду уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.

Омбудсмен в середине октября рассказала РИА Новости, что в автономном округе ждут девочку, которая родилась на территории Сирии у россиянки, находящейся сейчас в заключении в Ираке. Информация об отце ребенка уполномоченному неизвестна.

"Она сегодня ночью прилетела, а завтра мы начинаем оформлять все необходимые документы - регистрацию, полис. Планируется медицинское обследование, и в садик необходимо будет устраиваться", - сказала Моховикова.

Собеседница агентства добавила, что девочка будет жить в Югре с бабушкой.

Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к деятельности запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сообщала, что дети будут отправлены к своим родственникам в 13 российских регионов.