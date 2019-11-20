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РИА Новости

Девочка, родившаяся в Сирии у заключенной россиянки, прилетела в Югру

18:58 20.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства в Ханты-Мансийске
Здание Дома правительства в Ханты-Мансийске
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя - РИА Новости. Девочка, которая родилась в Сирии у находящейся в заключении россиянки, прилетела в Ханты-Мансийский автономный округ, где будет жить с бабушкой, сообщила РИА Новости в среду уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.
Омбудсмен в середине октября рассказала РИА Новости, что в автономном округе ждут девочку, которая родилась на территории Сирии у россиянки, находящейся сейчас в заключении в Ираке. Информация об отце ребенка уполномоченному неизвестна.
"Она сегодня ночью прилетела, а завтра мы начинаем оформлять все необходимые документы - регистрацию, полис. Планируется медицинское обследование, и в садик необходимо будет устраиваться", - сказала Моховикова.
Собеседница агентства добавила, что девочка будет жить в Югре с бабушкой.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Ханты-Мансийский автономный округАнна КузнецоваМЧС РФИракСирияРоссияВ мире
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