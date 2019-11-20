Лавров и замглавы МИД КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и первый замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи в ходе переговоров в Москве обсудили ситуацию на Корейском полуострове и развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Цой Сон Хи прибыла в Москву для проведения первого раунда стратегического диалога между Российской Федерацией и КНДР.
"Стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений в свете договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии", - отметили в российском дипведомстве.