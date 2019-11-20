Лавров и замглавы МИД КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Цой Сон Хи прибыла в Москву для проведения первого раунда стратегического диалога между Российской Федерацией и КНДР.

"Стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений в свете договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии", - отметили в российском дипведомстве.