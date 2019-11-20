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РИА Новости

Лавров и замглавы МИД КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

18:45 20.11.2019
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи в Москве
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и первый замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи в ходе переговоров в Москве обсудили ситуацию на Корейском полуострове и развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Цой Сон Хи прибыла в Москву для проведения первого раунда стратегического диалога между Российской Федерацией и КНДР.
"Стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений в свете договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии", - отметили в российском дипведомстве.
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Цой Сон ХиМИД КНДРСергей ЛавровМИД РФКНДРРоссияВ мире
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