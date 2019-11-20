МИД Великобритании призвал Белоруссию работать над укреплением демократии

Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявил, что прошедшие выборы полностью соответствовали традициям и политической культуре белорусского общества, и РФ не стала бы навязывать свое представление. Он отметил, что есть законодательство и конституция Белоруссии, за которую проголосовало подавляющее число граждан страны.