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РИА Новости

МИД Великобритании призвал Белоруссию работать над укреплением демократии

18:30 20.11.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 20 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Парламентские выборы в Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам, все кандидаты должны быть равно вовлечены в политический процесс, заявил МИД Великобритании.
Выборы в парламент Белоруссии прошли 17 ноября. Наблюдатели миссии ОБСЕ заявили, что выборы не соответствовали демократическим стандартам, отметили нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны. В заявлении европейской дипслужбы сообщалось, что ЕС считает, что Белоруссия упустила возможность провести парламентские выборы в полном соответствии с международными стандартами.
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"Британия разочарована, что парламентские выборы в Белоруссии не соответствовали международным демократическим стандартам, как о том сообщала ОБСЕ. Мы также обеспокоены сообщениями ОБСЕ о том, что вокруг выборов была создана ограничительная атмосфера, не была создана полная соревновательность между кандидатами, были ограничены основные права. Призываем белорусское правительство работать над устранением этих проблем, укреплять демократию в Белоруссии и позволить избирателям и кандидатам быть в полной мере вовлеченными в демократический процесс", - говорится в заявлении официального представителя британского МИД.
Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявил, что прошедшие выборы полностью соответствовали традициям и политической культуре белорусского общества, и РФ не стала бы навязывать свое представление. Он отметил, что есть законодательство и конституция Белоруссии, за которую проголосовало подавляющее число граждан страны.
По итогам выборов в 110 округах были избраны 110 депутатов, оппозиция в парламент нового созыва не прошла. Явка избирателей составила 77,22%. На выборах были аккредитованы 1030 международных наблюдателей, что является рекордом для Белоруссии за последние десять лет. При этом самые крупные миссии были представлены от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ – в них вошли 475 и 346 наблюдателей соответственно.
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Парламентские выборы в Белоруссии — 2019ОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человекаВеликобританияБелоруссияВ мире
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