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РИА Новости

Названы лучшие песни из фильмов за последние десять лет

22:27 20.11.2019
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© Warner Bros. Pictures. (2013)Кадр из фильма "Великий Гэтсби"
Кадр из фильма Великий Гэтсби
© Warner Bros. Pictures. (2013)
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Издание Entertainment Weekly выбрало лучшие песни из фильмов за последние десять лет.

Private Property — Noni feat. Kid Culprit

Песня Private Property, которая вошла в саундтрек драмы "За кулисами" (2014 год), до сих пор остается актуальной у поклонников R & B.

Cups — Anna Kendrick

В 2012 трек Cups в исполнении Анны Кендрик из мюзикла "Идеальный голос" занимал первые места в музыкальных чартах. Как отмечает издание, многим зрителям понравился оригинальный аккомпанемент — ритмичные постукивания пластиковым стаканчиком по столу.

Young and Beautiful — Lana Del Rey

В фильме "Великий Гэтсби" (2013 год) с Леонардо Ди Каприо в главной роли певица Лана Дель Рей впервые заявила о себе как об исполнительнице в кинематографическом стиле, спев этот хит.

Remember Me — Anthony Gonzalez & Ana Ofelia Murguía

Композиция из финальной сцены оскароносного мультфильма "Тайна Коко" (2017 год).

See You Again — Wiz Khalifa feat. Charlie Puth

See Yoy Again, посвященная актеру Полу Уокеру, прозвучала в "Форсаже 7" (2015 год).

Everything Is Awesome — Tegan & Sara feat. The Lonely Island

Трек из мультфильма "Лего. Фильм" (2014 год).

Happy — Pharrell Williams

Песня из анимационного фильма "Гадкий я 2" (2013 год) о перевоспитавшемся злодее Грю возглавляла музыкальные чарты в Австралии, Германии, Бельгии, Великобритании, Новой Зеландии и других странах, получила "Грэмми" и была номинирована на "Оскар".

Never Enough — Loren Allred

Эту композицию исполнила американская певица Лорен Оллред в мюзикле "Величайший шоумен" (2017 год).

Let It Go — Idina Menzel

Песня Эльзы Let It Go из мультфильма "Холодное сердце" (2013 год) получила премию "Оскар".

Shallow — Bradley Cooper and Lady Gaga

Композиции Shallow в исполнении Леди Гаги и Брэдли Купера прозвучала в драме "Звезда родилась" (2018 год). Она получила премии "Оскар" и "Грэмми" в номинации "Лучшая песня года".
Группа ABBA
6 ноября, 17:51Культура
Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
100109
КультураМузыкаНовости культурыПол УокерБрэдли КуперЛана Дель Рей (Элизабет Грант)Lady Gaga (Стефани Джерманотта)The Walt Disney Company
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