Названы лучшие песни из фильмов за последние десять лет

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Издание Entertainment Weekly выбрало лучшие песни из фильмов за последние десять лет.
Private Property — Noni feat. Kid Culprit
Песня Private Property, которая вошла в саундтрек драмы "За кулисами" (2014 год), до сих пор остается актуальной у поклонников R & B.
Cups — Anna Kendrick
В 2012 трек Cups в исполнении Анны Кендрик из мюзикла "Идеальный голос" занимал первые места в музыкальных чартах. Как отмечает издание, многим зрителям понравился оригинальный аккомпанемент — ритмичные постукивания пластиковым стаканчиком по столу.
Young and Beautiful — Lana Del Rey
В фильме "Великий Гэтсби" (2013 год) с Леонардо Ди Каприо в главной роли певица Лана Дель Рей впервые заявила о себе как об исполнительнице в кинематографическом стиле, спев этот хит.
Remember Me — Anthony Gonzalez & Ana Ofelia Murguía
Композиция из финальной сцены оскароносного мультфильма "Тайна Коко" (2017 год).
See You Again — Wiz Khalifa feat. Charlie Puth
See Yoy Again, посвященная актеру Полу Уокеру, прозвучала в "Форсаже 7" (2015 год).
Everything Is Awesome — Tegan & Sara feat. The Lonely Island
Трек из мультфильма "Лего. Фильм" (2014 год).
Happy — Pharrell Williams
Песня из анимационного фильма "Гадкий я 2" (2013 год) о перевоспитавшемся злодее Грю возглавляла музыкальные чарты в Австралии, Германии, Бельгии, Великобритании, Новой Зеландии и других странах, получила "Грэмми" и была номинирована на "Оскар".
Never Enough — Loren Allred
Эту композицию исполнила американская певица Лорен Оллред в мюзикле "Величайший шоумен" (2017 год).
Let It Go — Idina Menzel
Песня Эльзы Let It Go из мультфильма "Холодное сердце" (2013 год) получила премию "Оскар".
Shallow — Bradley Cooper and Lady Gaga
Композиции Shallow в исполнении Леди Гаги и Брэдли Купера прозвучала в драме "Звезда родилась" (2018 год). Она получила премии "Оскар" и "Грэмми" в номинации "Лучшая песня года".