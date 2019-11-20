Силы безопасности Евфрата примут меры после атаки на российский патруль

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Силы внутренней безопасности (СВБ) сирийского региона Евфрат выразили сожаление агрессивным поведением людей, которые 18 ноября в городе Кобани забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью российский патрульный конвой, силовики заверили, что будут приняты меры во избежание повторения случившегося.

СВБ, сказано в сообщении, "обращают внимание на то, что, в свою очередь, их силы в городе Кобани и других районах, в соответствии с полученными указаниями, предназначенными для защиты покоя и безопасности гражданского населения, примут самые строгие меры в отношении неправового поведения, которое может привести к дестабилизации положения".