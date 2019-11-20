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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

Силы безопасности Евфрата примут меры после атаки на российский патруль

18:25 20.11.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Кобани
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Силы внутренней безопасности (СВБ) сирийского региона Евфрат выразили сожаление агрессивным поведением людей, которые 18 ноября в городе Кобани забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью российский патрульный конвой, силовики заверили, что будут приняты меры во избежание повторения случившегося.
"Глубоко сожалеем в связи с произошедшим, будут приняты соответствующие меры, которые гарантируют избежание повторения подобного в будущем", - сказано в заявлении СВБ, которое цитирует курдское новостное агентство "Хавар".
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СВБ, сказано в сообщении, "обращают внимание на то, что, в свою очередь, их силы в городе Кобани и других районах, в соответствии с полученными указаниями, предназначенными для защиты покоя и безопасности гражданского населения, примут самые строгие меры в отношении неправового поведения, которое может привести к дестабилизации положения".
По данным СВБ, "18 ноября в городе Кобани совместный патрульный конвой, в состав которого входили и российские машины, был встречен агрессивной группой жителей города, забросавшей патруль камнями и бутылками с зажигательной смесью".
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Такое расследование должно быть проведено российской стороной для обеспечения полноценной объективности.
20 ноября, 19:19
МАМураз Аджоев
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