Аньес заявила о возможности объявления даты всеобщих выборов в Боливии

Ранее президент Эво Моралес в интервью агентству Блумберг выразил мнение, что именно Ева Копа, которая приступила к исполнению обязанностей спикера сената 14 ноября, должна была занять пост президента страны, поскольку набрала необходимый кворум для того, чтобы возглавить верхнюю палату парламента.

Временный президент Боливии Жанин Аньес была назначена спикером сената после отставки Адрианы Сальватьеры и немедленно объявила себя президентом страны. Аньес не получила в сенате необходимого для назначения на пост президента кворума, однако получила одобрение конституционного суда страны.

На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах глава государства Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.