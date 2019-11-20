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РИА Новости

Аньес заявила о возможности объявления даты всеобщих выборов в Боливии

18:24 20.11.2019 (обновлено: 18:55 20.11.2019)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsВременный президент Боливии Жанин Аньес
Временный президент Боливии Жанин Аньес
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила журналистам, что дату всеобщих выборов могут объявить в среду.
"Если Бог даст, сегодня объявим о проведении выборов, поскольку этого требует вся страна", - заявила Аньес, слова политика приводит издание Deber.
На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах глава государства Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
Ранее президент Эво Моралес в интервью агентству Блумберг выразил мнение, что именно Ева Копа, которая приступила к исполнению обязанностей спикера сената 14 ноября, должна была занять пост президента страны, поскольку набрала необходимый кворум для того, чтобы возглавить верхнюю палату парламента.
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На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах глава государства Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
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