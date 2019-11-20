Эксперт: "Белые каски" могли быть причастны к изъятию органов у сирийцев

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Организация "Белые каски" могла быть ключевым элементом системы изъятия органов сирийских граждан, заявил на пресс-конференции директор российской НКО "Фонд исследования проблем демократии" Максим Григорьев.
"Белые каски" были ключевым элементом криминальной системы изъятия органов у сирийских граждан", - сказал он. "Мы можем констатировать конкретные случаи, когда "Белые каски" забирали людей либо пострадавших, либо чем-то болевших, а потом родственникам привозили тела этих людей уже без органов", - пояснил глава НКО.
"Продукция фейк-ньюс и постоянных инсценировок была постоянным элементом работы "Белых касок". Большое количество террористов, членов нелегальных формирований одновременно были членами "Белых касок". Центры "Белых касок" работали по факту как подразделения террористических групп, вооруженных формирований, которые обеспечивали фортификацию боевых позиций, медицинскую, логистическую поддержку для действий вооружённых групп", - отметил Григорьев.
По его словам, сейчас "Белые каски" функционируют только в Идлибе. "Но, к сожалению, практика показывает, что такие организации, которые являются инструментом тех или иных государств, в той или иной форме продолжают существовать. Тысячи людей, которые выехали (из Сирии - ред.), в дальнейшем будут задействованы в аналогичных проектах", - считает эксперт.
11 ноября, 08:41Война в СирииАсад назвал деятельность "Белых касок" пиар-акцией
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.