Эксперт: "Белые каски" могли быть причастны к изъятию органов у сирийцев

"Белые каски" были ключевым элементом криминальной системы изъятия органов у сирийских граждан", - сказал он. "Мы можем констатировать конкретные случаи, когда "Белые каски" забирали людей либо пострадавших, либо чем-то болевших, а потом родственникам привозили тела этих людей уже без органов", - пояснил глава НКО.