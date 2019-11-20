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РИА Новости

В Госдуму внесут законопроект о регулировании работы детских игровых комнат

17:54 20.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Московская городская дума приняла постановление о направлении в Госдуму законопроекта о регулировании работы детских игровых комнат в новой редакции, работников детских комнат обяжут обеспечить безопасность детей, а родителей - предоставлять необходимые документы и контакты для связи, решение было принято на заседании столичного парламента в среду.
"Московская городская дума постановляет внести на рассмотрение Государственной думы в порядке законодательной инициативы проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статью 36 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - сказал председатель МГД Алексей Шапошников в ходе заседания столичного парламента.
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По итогам голосования "за" высказались все 37 депутатов, присутствующие на заседании.
Проект закона города Москвы "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статью 36 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" принят в ... чтении",- сказал председатель МГД Алексей Шапошников в ходе заседания столичного парламента.
Ранее во вторник комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам одобрила данный законопроект. Законопроектом предлагается нормативно закрепить в федеральном законе понятие "временный присмотр за детьми".
Предлагается установить, что игровая комната самостоятельно определяет время, в течение которого ребенок может находиться под присмотром (но не более 12 часов). Также среди нововведений – обязанность родителя предъявить документ, удостоверяющий личность, и сообщить способы оперативной связи с ним.
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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пояснил журналистам, что на сегодняшний день законодательство Российской Федерации не содержало правовых норм, регулирующих работу игровых комнат, которые оказывают услуги по временному присмотру за детьми. Разработанный Мосгордумой проект федерального закона призван установить требования к данному виду деятельности и к сотрудникам, работающим в игровых комнатах.
"В частности, у персонала, осуществляющего временный присмотр за детьми, должны быть обязательно оформлены личные медицинские книжки и отсутствовать судимость. Требования к работникам детских игровых комнат в торговых центрах должны быть закреплены в законодательстве - по аналогии с требованиями к педагогическим работникам. Введение таких правил необходимо для обеспечения безопасности детей",- сказал Шапошников.
Он отметил, что в свою очередь родители будут обязаны оформить письменное согласие на присмотр и подтвердить отсутствия сведений о наличии у ребенка простудных и иных инфекционных заболеваний, а также забрать ребенка из игровой комнаты по обоснованному требованию работника игровой комнаты.
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