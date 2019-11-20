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РИА Новости

Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

17:52 20.11.2019 (обновлено: 18:23 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев перед началом военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Экс-президент СССР Михаил Горбачев перед началом военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бывший советский лидер Михаил Горбачев прокомментировал слова Владимира Путина о причинах распада СССР.
Ранее Путин на инвестфоруме "Россия зовет!" заявил, что распад Советского Союза не был связан с ростом национализма в Прибалтике, а произошел из-за неэффективной экономической политики.
"Нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано. Поэтому я не знаю, что дальше будет, должны разобраться народы", — заявил Горбачев РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать высказывания российского лидера.
По его словам, у союзных республик возникло "свое государственное понимание и с этим надо было считаться". Однако это не всегда учитывалось, констатировал политик.
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"Надо было усовершенствовать отношения внутри Союза. Возьмите и прочитайте последнее, что было написано и опубликовано где-то в декабре, по-моему, о том, каким должен быть новый Союз. Это было разработано комиссией, которую я возглавлял и которая много сил положила, чтобы все утрясти", — добавил бывший советский лидер.
Он полагает, что сейчас все бывшие советские республики могут и должны вести диалог.

"Не надо нагромождать ни с той стороны, ни с другой. Надо помнить историю нашу, она общая. И мы защищали ее вместе, и сейчас можем и должны вести дела", — заключил Михаил Горбачев.

Ранее в своей книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира" политик высказал убежденность в том, что целостность СССР можно было сохранить, а новый Союз отвечал бы интересам всех республик. Он отмечает, что решающим шагом на этом пути должен был стать новый Союзный договор, подписание которого в 1991 году сорвал августовский путч.
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019ПрибалтикаМихаил ГорбачевВладимир ПутинРоссияСССРПолитика
Популярные комментарии
Помним-помним. Всё помним! Не надо со своей больной головы скидывать на всех адекватных людей и оправдываться. Это с вашего молчаливого согласия Вы столкнули страну в экономическую яму! Это с Вашего молчаливого согласия люди впали в нищету, и умирали! С Вашего молчаливого согласия начали грабить страну! С Вашего молчаливого согласия разрушена была оборона страны! Сбежавший президент сбежал туда, откуда был прикормлен и обласкан. Факт! Рекламируйте пиццу, и не лезьте своим комбайнерским мЫшленьем в страну которую Вы продали. И не надо присваивать победы Путина по восстановлению из разрухи себе! Недостойны!
20 ноября, 18:41
Виктор ник
18600228
Забвение Вам! Предателю своего народа и отечества.
20 ноября, 18:42
Виктор ник
19111004
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