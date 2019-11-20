Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T17:38+0300
https://ria.ru/20191120/1561172676.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155902/92/1559029251_0:0:1296:730_1036x0_80_0_0_bd4de9df88cb88c2fb0593b7a3a3d478.jpg
РИА Новости

ГПУ передаст на расследование все дела, где фигурирует сын Байдена

17:35 20.11.2019 (обновлено: 17:38 20.11.2019)
479
© Фото : Burisma GroupХантер Байден
Хантер Байден
© Фото : Burisma Group
Хантер Байден. Архивное фото
КИЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Все дела, в которых фигурируют экс-глава министерства экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, компания Burisma Group и сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, передадут на расследование в Национальное антикоррупционное бюро, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины, заявил в среду на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка.
Ситуация вокруг Burisma Group оказалась в центре внимания после телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, о котором неназванный сотрудник разведки пожаловался своему руководству. Была обнародована расшифровка телефонного разговора, затем и сама жалоба. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group и Хантера Байдена.
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко
18 ноября, 12:01
Луценко: антикоррупционное бюро Украины "слило" США материалы дела Burisma
"Есть 13 кейсов, где фигурирует бывший министр экологии Злочевский, в некоторых из этих кейсов встречается слово, которым обозначает название компании (Burisma Group – ред.), еще в некоторых из этих "кейсов" встречаются слова, которые являются именем лица, а котором вы говорили (Хантера Байдена – ред.)", - сказал Рябошапка. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".
По его словам, в связи с утратой Генпрокуратурой следственной функции эти дела будут переданы в другие правоохранительные органы.
"Они будут переданы по подследственности. Некоторые из них будут переданы в Национальное антикоррупционное бюро, некоторые возможно в ГБР (Госбюро расследований – Прим. ред.), могут быть связанные со Службой безопасности, там, где это связано с финансированием терроризма или террористическим актом", - подчеркнул Рябошапка.
Президент США Дональд Трамп
4 ноября, 08:00
Импичмент Трампа может превратиться в "охоту на украинцев"
2191001
Обсудить 1
Руслан РябошапкаСлужба безопасности УкраиныХантер БайденГенеральная прокуратура УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Верховной рады Украины в Киеве
ГПУ подтвердила, что депутат от "Слуги народа" был осужден за изнасилование
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Исключенный из фракции "Слуга народа" депутат обвинил коллег в коррупции
Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба
Директор Госбюро Украины назвал аудиозаписи из его кабинета фейком
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Под Ростовом задержали подозреваемого в шпионаже
ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Киева
Газораспределительная станция
Россия, Украина и Еврокомиссия провели консультации по транзиту газа
Заседание Совета ЛАГ
В Каире пройдет заседание ЛАГ из-за заявлений США об израильских поселениях
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адмирал прокомментировал слова об "угробленных" украинских кораблях
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи в Москве
В МИД КНДР назвали условия, на которых будут обсуждать ядерную тему с США
Активисты из организации Белые каски в Алеппо, Сирия
Эксперт: "Белые каски" могли быть причастны к изъятию органов у сирийцев
Киев
На Украине более 300 госпредприятий начали готовить для приватизации
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США призвали к реформе избирательной системы в Белоруссии
Экс-президент СССР Михаил Горбачев перед началом военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Наблюдатели БДИПЧ зафиксировали подкуп избирателей на украинских выборах
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани
Силы безопасности Евфрата примут меры после атаки на российский патруль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30В QIWI сообщили о снижении среднего чека за турпутевки при покупке онлайн
03:30Исследование: большинство россиян испытывают муки выбора при покупках
03:28Эр-Рияд приветствует решение США восстановить санкции для объекта в Фордо
03:26Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах
03:24Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
03:22Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
03:21В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
Лента новостейМолния