ГПУ передаст на расследование все дела, где фигурирует сын Байдена

Ситуация вокруг Burisma Group оказалась в центре внимания после телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, о котором неназванный сотрудник разведки пожаловался своему руководству. Была обнародована расшифровка телефонного разговора, затем и сама жалоба. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group и Хантера Байдена.

"Есть 13 кейсов, где фигурирует бывший министр экологии Злочевский, в некоторых из этих кейсов встречается слово, которым обозначает название компании (Burisma Group – ред.), еще в некоторых из этих "кейсов" встречаются слова, которые являются именем лица, а котором вы говорили (Хантера Байдена – ред.)", - сказал Рябошапка. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".

"Они будут переданы по подследственности. Некоторые из них будут переданы в Национальное антикоррупционное бюро, некоторые возможно в ГБР (Госбюро расследований – Прим. ред.), могут быть связанные со Службой безопасности, там, где это связано с финансированием терроризма или террористическим актом", - подчеркнул Рябошапка.