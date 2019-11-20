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РИА Новости

50 лет в браке: в Свердловской области растет количество "золотых пар"

17:20 20.11.2019
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© Depositphotos / Taras MalyarevichПара старшего возраста
Пара старшего возраста
© Depositphotos / Taras Malyarevich
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Для выплаты пособий семьям из Свердловской области, награжденным знаком отличия "Совет да любовь", в 2020 году выделено на один миллион рублей больше, чем в прошлом году. Общая сумма выплат составит 28,7 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте региона.
Знак "Совет да любовь" супругам, состоящим в браке не менее 50 лет и постоянно проживающим на территории Свердловской области, вручают по указу губернатора Евгения Куйвашева.
Увеличение суммы, выделенной на выплаты, связано с увеличением числа получателей пособия.

"Семья остается самой главной, самой важной для людей ценностью", – подчеркнул Евгений Куйвашев.

На выплату единовременных пособий в 2021 и 2022 годах предусмотрено по 33,9 миллиона рублей на каждый период.
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Хорошие новостиХорошие новостиЕвгений КуйвашевСвердловская область
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