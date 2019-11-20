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РИА Новости

Жильцов многоквартирного дома в Сочи эвакуировали из-за горевшей крыши

17:20 20.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 20 ноя - РИА Новости. Крыша жилого многоквартирного дома загорелась в Сочи, из здания эвакуировали 10 человек, один человек спасен, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в 15.59 в среду на пульт диспетчера "01" поступило заявка о возгорании по адресу Хостинсий район, Сухумское шоссе. К месту были направлены силы и средства пожарно-спасательного подразделения.
"В 16.05 по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, повреждена кровля дома на площади 80 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и семь человек личного состава.
"По уточненным данным происходило горение деревянной обрешетки кровли, расселение жильцов не требуется. Эвакуировано десять человек, спасен один человек. В 16.30 ликвидация пожара", - сообщили в МЧС.
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МЧС РФСочиКраснодарский крайПроисшествия
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