Жильцов многоквартирного дома в Сочи эвакуировали из-за горевшей крыши

СОЧИ, 20 ноя - РИА Новости. Крыша жилого многоквартирного дома загорелась в Крыша жилого многоквартирного дома загорелась в Сочи , из здания эвакуировали 10 человек, один человек спасен, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, в 15.59 в среду на пульт диспетчера "01" поступило заявка о возгорании по адресу Хостинсий район, Сухумское шоссе. К месту были направлены силы и средства пожарно-спасательного подразделения.

"В 16.05 по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, повреждена кровля дома на площади 80 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и семь человек личного состава.