Исключенный из фракции "Слуга народа" депутат обвинил коллег в коррупции

"Так как наши правоохранительные органы не реагируют, возможно, ожидая команды из ОП (офиса президента – ред.), сегодня направляю свои заявления в ГБР и НАБУ. Важно, что на аудиозаписи на фоне отсутствует музыка или звук телевизора, что не даст экспертам возможности не идентифицировать участников криворожских "переговоров", - написал Поляков в среду в своем Telegram-канале.