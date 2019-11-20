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РИА Новости

Исключенный из фракции "Слуга народа" депутат обвинил коллег в коррупции

17:10 20.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Исключенный из фракции "Слуга народа" депутат Верховной рады Украины Антон Поляков заявил, что подал заявление в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на парламентариев из фракции власти, которых подозревает в коррупции.
Поляков ранее опубликовал аудиозапись, на которой, по его утверждению, зафиксированы неформальные переговоры ряда депутатов "Слуги народа" с руководством Днепропетровской полиции, состоявшиеся якобы в ресторане Кривого Рога в сентябре. Согласно аудиозаписям, в диалоге, который состоялся, предположительно, между парламентариями и правоохранителями, "Слуги народа" предлагали свою "крышу" в обмен на лояльность в "чувствительных" вопросах вроде металлолома.
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"Так как наши правоохранительные органы не реагируют, возможно, ожидая команды из ОП (офиса президента – ред.), сегодня направляю свои заявления в ГБР и НАБУ. Важно, что на аудиозаписи на фоне отсутствует музыка или звук телевизора, что не даст экспертам возможности не идентифицировать участников криворожских "переговоров", - написал Поляков в среду в своем Telegram-канале.
Также депутат опубликовал фото заявлений. Позднее он обнародовал дополнительное заявление по этому же вопросу в Специальную антикоррупционную прокуратуру.
Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция политической силы в Верховной раде приняла 15 ноября решение об исключении Анны Скороход и Антона Полякова за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции.
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Партия "Слуга народа"Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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