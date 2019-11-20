Онлайн-мониторинг давления в Перми: за 8 месяцев никто не вызывал скорую

Благодаря реализации на базе городской поликлиники № 7 в Перми пилотного проекта дистанционного мониторинга артериального давления за восемь месяцев никто из пациентов не вызывал скорую помощь, говорится в сообщении на сайте губернатора и правительства Пермского края.

"Пациент каждый день измеряет артериальное давление и пульс, а информацию вносит в приложение "Кврачу". Автоматически она появляется в электронной карте пациента. Если врач видит повышение артериального давления, то он связывается с пациентом и дает рекомендацию", —​ сообщает директор ГКУЗ ПК "МИАЦ" Юлия Сагындыкова.

Проект дистанционного мониторинга работает уже больше года. Сейчас в нем принимают участие около 100 человек. В 2020 году проект заработает во всех больницах, сообщил ответственный за цифровизацию отрасли здравоохранения Пермского края Артем Логинов.

"Искусственный интеллект нужен главным образом для того, чтобы структурировать абсолютно все данные, которые имеются в больницах. Этим мы и будем заниматься в ближайший год. Проект дистанционного мониторинга артериального давления отлично показал себя, и с 1 января планируем его расширять по всем больницам Пермского края. Кроме того, сейчас продумывается вариант, чтобы единая электронная запись была и у платных врачей", — подчеркнул Артем Логинов.​