В Дагестане до конца года 25 тысяч работников выведут из "тени"

Как сообщила на заседании глава Минтрудсоцразвития РД Изумруд Мугутдинова, эта работа ведется силами муниципальных комиссий совместно с правоохранительными и налоговыми органами. На сегодняшний день проведено более 800 рейдовых мероприятий, в результате которых в официальный сектор переведено более 20 тысяч работников, в том числе более 5,8 тысяч предпринимателей и около 15 тысяч граждан, работавших по найму.