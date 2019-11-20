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РИА Новости

В Дагестане до конца года 25 тысяч работников выведут из "тени"

16:58 20.11.2019
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. В Дагестане по итогам 2019 года планируется вывести из "тени" 25 тысяч работников в рамках "дорожной карты" по снижению неформальной занятости, сообщает пресс-служба главы и правительства республики по итогам заседания кабмина Дагестана.
Как сообщила на заседании глава Минтрудсоцразвития РД Изумруд Мугутдинова, эта работа ведется силами муниципальных комиссий совместно с правоохранительными и налоговыми органами. На сегодняшний день проведено более 800 рейдовых мероприятий, в результате которых в официальный сектор переведено более 20 тысяч работников, в том числе более 5,8 тысяч предпринимателей и около 15 тысяч граждан, работавших по найму.
Председательствовавший на заседании премьер-министр Артем Здунов напомнил, что работа по этому направлению находится на контроле у главы Дагестана Владимира Васильева.
"Дорожной картой" по снижению неформальной занятости также предусмотрено участие отраслевых министерств в легализации деятельности предприятий, в том числе, в сельском хозяйстве, строительстве, оптовой и розничной торговле, транспортае и связи, авторемонта, индустрии гостеприимства.
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