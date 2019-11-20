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РИА Новости

Закон о виноделии даст импульс развитию отрасли, заявил председатель ЗСК

16:57 20.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского краяПредседатель ЗСК Юрий Бурлачко
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко
© Фото : предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского края
КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Рассмотренный Госдумой в первом чтении закон о виноградарстве и виноделии - это очередной шаг на пути к дальнейшему развитию одной из важнейших отраслей сельского хозяйства, считает председатель законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Юрий Бурлачко.
"Рассмотренный Госдумой в первом чтении закон о виноградарстве и виноделии - это очередной шаг на пути к дальнейшему развитию одной из важнейших отраслей сельского хозяйства. Его принятие повлечет за собою необходимость внесения поправок в действующий с 1998 года региональный закон "О виноградарстве и производстве продуктов переработки винограда в Краснодарском крае". Приведением краевого документа в соответствие с федеральным займется по моему поручению аграрный комитет ЗСК", - сообщил журналистам Бурлачко.
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По его словам, в Краснодарском крае виноградарство и виноделие являются основой экономики целого ряда муниципалитетов, расположенных в Азово-Таманской зоне: в Темрюке, Новороссийске, Геленджике и Анапе.
"Поэтому мы максимально заинтересованы в том, чтобы закон заработал. Для нас очень важно, что документом закрепляются и технологические правила производства винодельческой продукции. В Краснодарском крае она выпускается давно, но теперь существующие нормы будут закреплены на федеральном уровне", - пояснил спикер ЗСК.
"Безусловно, серьезным подспорьем в работе наших производителей станут прописанные в законе нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной и контрафактной. Эту тему мы неоднократно обсуждали с коллегами и на совете законодателей Краснодарского края, и на одной из конференций Южно-Российской Парламентской ассоциации. Я уже говорил, что большие объемы низкокачественной и зачастую поддельной продукции, реализуемой по демпинговым ценам, снижают конкурентоспособность вина, произведенного из сортов более высокой себестоимости и требующих длинных инвестиций в выращивание винограда и организацию винодельни. Одна из задач, стоящая перед региональными законодателями, как раз и заключается в том, чтобы создать наиболее комфортные условия для наших аграриев, занятых в выращивании винограда и производстве вина", - заключил спикер парламента.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии 19 ноября. Его внесли депутаты всех фракций федерального парламента. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, документ станет базовым для отрасли, поскольку он практически с нуля создает правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия. В законопроекте даны определения основным понятиям в сфере виноградарства и виноделия, включая "вино", "крепленое вино", "игристое вино", "виноградосодержащий напиток", "виноградное насаждение", "виноградник". "Российское вино должно производиться только из винограда, выращенного на территории нашей страны. Законопроектом создаются для этого все условия: формулируются основные понятия, устанавливаются особые требования к сырью и материалам, предусматривается поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок", - пояснил Володин.
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Краснодарский крайГосдума РФВячеслав ВолодинКраснодарский крайЭкономика
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