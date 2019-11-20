Поддержка дагестанских сельхозпроизводителей будет увеличена

МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство Правительство Дагестана планирует увеличить в 2020 году объемы субсидирования сельхозпроизводителей на покупку новой техники, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов.

Меры по технической модернизации аграрного производства были рассмотрен накануне на заседании республиканского кабмина, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.

Гусейнов сообщил, что за последнее время в республике в 4 раза увеличился объем закупок техники и в 2,5 раза - приобретение в лизинг. Однако энергообеспеченность сельхозпредприятий все еще намного ниже, чем по нормативам.

Так, наблюдается нехватка тракторов и рисоуборочных комбайнов, что ведет к задержке посева озимых, а также поздней уборке урожая. Не хватает почвообрабатывающих и специализированных машин, остается недостаточной механизация животноводческих ферм.

"Мы проводим субсидирование последние два года и можно говорить о всплеске приобретения техники. Интерес к этому способу стимулирования развития сельского хозяйства со стороны сельхозпроизводителей очень большой, и мы планируем существенно увеличить объемы подобной поддержки в следующем году", - приводятся в сообщении слова Гусейнова.