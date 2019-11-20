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РИА Новости

Поддержка дагестанских сельхозпроизводителей будет увеличена

16:56 20.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая
Уборка урожая
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство Дагестана планирует увеличить в 2020 году объемы субсидирования сельхозпроизводителей на покупку новой техники, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов.
Меры по технической модернизации аграрного производства были рассмотрен накануне на заседании республиканского кабмина, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.
Гусейнов сообщил, что за последнее время в республике в 4 раза увеличился объем закупок техники и в 2,5 раза - приобретение в лизинг. Однако энергообеспеченность сельхозпредприятий все еще намного ниже, чем по нормативам.
Так, наблюдается нехватка тракторов и рисоуборочных комбайнов, что ведет к задержке посева озимых, а также поздней уборке урожая. Не хватает почвообрабатывающих и специализированных машин, остается недостаточной механизация животноводческих ферм.

"Мы проводим субсидирование последние два года и можно говорить о всплеске приобретения техники. Интерес к этому способу стимулирования развития сельского хозяйства со стороны сельхозпроизводителей очень большой, и мы планируем существенно увеличить объемы подобной поддержки в следующем году", - приводятся в сообщении слова Гусейнова.

Он также привел примеры предприятий, уделяющих приоритетное внимание вопросам технико-технологической модернизации. В частности, внедренная в одном из хозяйств Кизлярского района технология выравнивания рисовых чеков с использованием планировщика с лазерным управлением, позволяет повысить урожайность риса на 40%, сэкономить на каждом гектаре до 9000 кубометров воды, уменьшить потребность в семенах и удобрениях на 16-22%.
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Республика ДагестанЭкономика
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