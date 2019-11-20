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РИА Новости

Премьер Молдавии обсудил с главой "Газпрома" вопрос поставок газа

16:52 20.11.2019 (обновлено: 16:53 20.11.2019)
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© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
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КИШИНЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику обсудил с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером вопрос бесперебойных поставок газа в республику, сообщила в среду пресс-служба молдавского правительства.
Кику в среду находится с рабочим визитом в Москве, где должна состояться его встреча с главой правительства России Дмитрием Медведевым.
"В ходе встречи стороны обсудили ряд важных тем, таких как поставку природного газа потребителям Молдавии, плату за потребленный газ, а также реализацию третьего энергетического пакета. Председатель правления "Газпрома" описал существующие технические сценарии поставок природного газа в Республику Молдова, в том числе через Румынию и Болгарию, и отметили, что они могут удовлетворить национальные потребности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского кабмина.
Кику поблагодарил Миллера за детальную информацию, высоко оценив "оптимизм и открытость руководства "Газпрома". Стороны договорились о комплексе мер по обеспечению бесперебойных поставок газа потребителям в Молдавию.
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Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В вопросах поставок российского газа Молдавия зависит от Киева и его готовности договориться с РФ о транзите топлива.
На сегодняшний день власти Молдавии рассматривают три альтернативных варианта получения газа. Первый предусматривает закупку газа на границе России и Украины. Во втором случае речь идет о покупке топлива у Украины с сохранением его в украинских газохранилищах. Третий путь — это получение газа с юга через Болгарию.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.
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