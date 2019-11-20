Премьер Молдавии обсудил с главой "Газпрома" вопрос поставок газа

Кику в среду находится с рабочим визитом в Москве, где должна состояться его встреча с главой правительства России Дмитрием Медведевым

"В ходе встречи стороны обсудили ряд важных тем, таких как поставку природного газа потребителям Молдавии, плату за потребленный газ, а также реализацию третьего энергетического пакета. Председатель правления "Газпрома" описал существующие технические сценарии поставок природного газа в Республику Молдова, в том числе через Румынию и Болгарию, и отметили, что они могут удовлетворить национальные потребности", - говорится в сообщении , опубликованном на сайте молдавского кабмина.

Кику поблагодарил Миллера за детальную информацию, высоко оценив "оптимизм и открытость руководства "Газпрома". Стороны договорились о комплексе мер по обеспечению бесперебойных поставок газа потребителям в Молдавию.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В вопросах поставок российского газа Молдавия зависит от Киева и его готовности договориться с РФ о транзите топлива.

На сегодняшний день власти Молдавии рассматривают три альтернативных варианта получения газа. Первый предусматривает закупку газа на границе России и Украины. Во втором случае речь идет о покупке топлива у Украины с сохранением его в украинских газохранилищах. Третий путь — это получение газа с юга через Болгарию.