Зеленский анонсировал открытие моста в Станице Луганской через два-три дня

КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал открытие моста в Станице Луганской в Донбассе через два-три дня.

"Два -три дня и полностью будет все открыто, уже все готово", - сказал Зеленский в ходе рабочей поездки в Станицу Луганскую в среду.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР обвинила Киев в затягивании процесса начала ремонта моста.

© РИА Новости Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и ЛНР © РИА Новости Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и ЛНР

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.