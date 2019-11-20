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РИА Новости

Зеленский анонсировал открытие моста в Станице Луганской через два-три дня

16:42 20.11.2019 (обновлено: 16:45 20.11.2019)
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© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащие перед открытием участка восстановленного моста в Станице Луганская
Военнослужащие перед открытием участка восстановленного моста в Станице Луганская
© REUTERS / Alexander Ermochenko
КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал открытие моста в Станице Луганской в Донбассе через два-три дня.
"Два -три дня и полностью будет все открыто, уже все готово", - сказал Зеленский в ходе рабочей поездки в Станицу Луганскую в среду.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР обвинила Киев в затягивании процесса начала ремонта моста.
© РИА НовостиВладимир Зеленский прибыл на пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и ЛНР
Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и ЛНР
© РИА Новости
Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и ЛНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийМинскООНВ мире
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