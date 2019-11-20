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РИА Новости

Эксперт оценил перспективы принятия в США закона по Гонконгу

16:38 20.11.2019
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© REUTERS / Thomas PeterСтолкновения протестующих с полицией в Гонконге
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Принятие в США закона по Гонконгу закроет путь торговой сделке Соединенных Штатов и Китая, считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.
Американский сенат накануне принял законопроект, предполагающий ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от достаточной степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге, напомнил он в своём обзоре. Палата представителей недавно приняла аналогичный документ, и так как в Конгрессе по этому вопросу полное согласие, то вето президента США Дональда Трампа не будет иметь силы, отмечает он.
Акция протеста в Гонконге
Вчера, 09:12Сказано в эфире
"Распадающийся мир". Политолог о "гонконгском законе" СШАСенат США поддержал законопроект о "защите прав человека" в Гонконге. Какое Вашингтон имеет к этому отношение? На этот вопрос в эфире радио Sputnik ответил политолог Леонид Крутаков.
"Не совсем ясно, сколько это займет времени, и, кроме того, для принятия проекта в качестве закона обе палаты должны использовать одну и ту же его версию, но по меркам американской законодательной системы процесс идет очень быстро. Из Китая последовала резкая реакция с обещанием ответных мер", - сказал эксперт.
"Если этот законопроект будет принят, то я не вижу возможности для заключения какого бы то ни было торгового соглашения", - констатировал он в обзоре "Торговые отношения США и Китая на краю пропасти".
Ранее отмечалось, что неопределенность в торговых взаимоотношения США и Китая по-прежнему оказывает сильное влияние на настроения инвесторов по всему миру. Надежды на скорое соглашение между странами оказались под сомнением после предупреждения президента США о том, что он может поднять импортные тарифы еще больше, если соглашение не будет подписано.
Акция протеста в Гонконге
13 ноября, 13:50Сказано в эфире
Эксперт рассказал, почему в Гонконге решили создать элитный спецотрядДля борьбы с беспорядками в Гонконге создадут элитный спецотряд, пишут СМИ. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik объяснил, почему эта мера необходима.
Напряженность в отношениях между двумя сторонами возросла еще больше после того, как сенат США принял два законопроекта, связанных с Гонконгом, которые поддерживают протестующих в городе. Китайская сторона назвала это решение "вопиющим вмешательством" во внутренние дела страны.
Сенат США во вторник единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге", следует из результатов голосования. Теперь документ отправится на согласование в палату представителей США, которая ранее сама приняла похожий законопроект. Таким образом, двум палатам американского конгресса предстоит согласовать единый вариант законопроекта, который должен будет после подписать президент Трамп.
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
16 октября, 12:52Сказано в эфире
Эксперт рассказал, чем грозит Гонконгу продолжение протестных акцийГлава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила с видеообращением в связи с неутихающими в регионе акциями протеста. В эфире радио Sputnik руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Андрей Островский прокомментировал ситуацию.
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Протесты в ГонконгеДональд ТрампГонконгКитайСШАВ мире
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