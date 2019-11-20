Эксперт оценил перспективы принятия в США закона по Гонконгу

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Принятие в Принятие в США закона по Гонконгу закроет путь торговой сделке Соединенных Штатов и Китая , считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Американский сенат накануне принял законопроект, предполагающий ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от достаточной степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге, напомнил он в своём обзоре. Палата представителей недавно приняла аналогичный документ, и так как в Конгрессе по этому вопросу полное согласие, то вето президента США Дональда Трампа не будет иметь силы, отмечает он.

"Не совсем ясно, сколько это займет времени, и, кроме того, для принятия проекта в качестве закона обе палаты должны использовать одну и ту же его версию, но по меркам американской законодательной системы процесс идет очень быстро. Из Китая последовала резкая реакция с обещанием ответных мер", - сказал эксперт.

"Если этот законопроект будет принят, то я не вижу возможности для заключения какого бы то ни было торгового соглашения", - констатировал он в обзоре "Торговые отношения США и Китая на краю пропасти".

Ранее отмечалось, что неопределенность в торговых взаимоотношения США и Китая по-прежнему оказывает сильное влияние на настроения инвесторов по всему миру. Надежды на скорое соглашение между странами оказались под сомнением после предупреждения президента США о том, что он может поднять импортные тарифы еще больше, если соглашение не будет подписано.

Напряженность в отношениях между двумя сторонами возросла еще больше после того, как сенат США принял два законопроекта, связанных с Гонконгом, которые поддерживают протестующих в городе. Китайская сторона назвала это решение "вопиющим вмешательством" во внутренние дела страны.