Суд оставил под стражей главу ростовского ГУ ФСИН

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд в среду оставил под стражей главу регионального главка ФСИН Муслима Даххаева, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 13 ноября санкционировал арест Даххаева до 12 января. Защита обжаловала это решение.
"Ростовский областной суд оставил решение Ленинского районного суда об избрании Даххаеву меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения", - сказал собеседник агентства. Заседание проводилось в закрытом режиме.
Как ранее сообщал агентству адвокат Даххаева Александр Заманский, его подзащитного подозревают в одном эпизоде, связанном с разглашением "определенного документа". При этом, по его словам, разглашение гостайны ему вменяется единоличное, без соучастия. Подробности дела не раскрываются из-за секретности.
Даххаев руководит ростовским ГУФСИН с августа 2017 года, до этого он работал начальником УФСИН по Дагестану. Временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН России по Ростовской области назначен первый замглавы ведомства Константин Сенокосов.