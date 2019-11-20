Суд оставил под стражей главу ростовского ГУ ФСИН

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд в среду оставил под стражей главу регионального главка ФСИН Муслима Даххаева, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 13 ноября санкционировал арест Даххаева до 12 января. Защита обжаловала это решение.

"Ростовский областной суд оставил решение Ленинского районного суда об избрании Даххаеву меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения", - сказал собеседник агентства. Заседание проводилось в закрытом режиме.

Как ранее сообщал агентству адвокат Даххаева Александр Заманский, его подзащитного подозревают в одном эпизоде, связанном с разглашением "определенного документа". При этом, по его словам, разглашение гостайны ему вменяется единоличное, без соучастия. Подробности дела не раскрываются из-за секретности.