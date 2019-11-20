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РИА Новости

Суд оставил под стражей главу ростовского ГУ ФСИН

16:38 20.11.2019 (обновлено: 18:37 20.11.2019)
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© Фото : ФСИН России по Ростовской областиМуслим Даххаев
Муслим Даххаев
© Фото : ФСИН России по Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд в среду оставил под стражей главу регионального главка ФСИН Муслима Даххаева, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 13 ноября санкционировал арест Даххаева до 12 января. Защита обжаловала это решение.
"Ростовский областной суд оставил решение Ленинского районного суда об избрании Даххаеву меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения", - сказал собеседник агентства. Заседание проводилось в закрытом режиме.
Как ранее сообщал агентству адвокат Даххаева Александр Заманский, его подзащитного подозревают в одном эпизоде, связанном с разглашением "определенного документа". При этом, по его словам, разглашение гостайны ему вменяется единоличное, без соучастия. Подробности дела не раскрываются из-за секретности.
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко
13 ноября, 15:37
Замглавы ФСИН прокомментировал задержание главы ростовского управления
Даххаев руководит ростовским ГУФСИН с августа 2017 года, до этого он работал начальником УФСИН по Дагестану. Временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН России по Ростовской области назначен первый замглавы ведомства Константин Сенокосов.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФРостовский областной судРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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