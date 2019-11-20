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РИА Новости

Благоустройство 45 дворов проведут в Одинцовском округе в следующем году

16:28 20.11.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовДетская игровая площадка
Детская игровая площадка
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. По результатам голосования на портале "Добродел" в следующем году в Одинцовском городском округе благоустроят 45 дворов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации муниципального образования.
Список всех территорий, которые обновят в следующем году, уже составили. В голосовании за дворы могли участвовать все жители округа.
За 2019 год в муниципалитете благоустроили три двора в Голицыне, в следующем году там обновят еще два двора.
Детские площадки, которые установили в Голицыне, созданы по последним технологиям, они комфортны и безопасны для малышей.
Так, комплекс около голицынской школы №1 создан в форме маяка по уникальному проекту, а расположенная по соседству новая спортивная площадка привлекает не только самых маленьких, но и школьников.
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Еще одной фишкой площадки является башня, в которую встроили солнечную батарею, благодаря которой башня светится в темное время суток.
"Такой детской площадки нет больше ни в одном муниципалитете Подмосковья. По соседству расположилась новая спортивная площадка, для ребят постарше. Заниматься там физкультурой могут и ученики голицынской школы №1", – уточнил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Капремонт спортплощадки провели после обращений жителей. На ней обновили ограждение и резиновое покрытие, установили новые футбольные ворота и нанесли разметку.
При благоустройстве территорий необходимо учитывать семь пунктов: оборудование детских площадок, озеленение, монтаж освещения, установка лавочек, урн и информационных стендов, а также площадок с контейнерами для мусора и организацию парковок.
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Новости ПодмосковьяМосковская областьОдинцовский район
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