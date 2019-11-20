Благоустройство 45 дворов проведут в Одинцовском округе в следующем году

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. По результатам голосования на портале "Добродел" в следующем году в Одинцовском городском округе благоустроят 45 дворов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации муниципального образования.

Список всех территорий, которые обновят в следующем году, уже составили. В голосовании за дворы могли участвовать все жители округа.

За 2019 год в муниципалитете благоустроили три двора в Голицыне, в следующем году там обновят еще два двора.

Детские площадки, которые установили в Голицыне, созданы по последним технологиям, они комфортны и безопасны для малышей.

Так, комплекс около голицынской школы №1 создан в форме маяка по уникальному проекту, а расположенная по соседству новая спортивная площадка привлекает не только самых маленьких, но и школьников.

Еще одной фишкой площадки является башня, в которую встроили солнечную батарею, благодаря которой башня светится в темное время суток.

"Такой детской площадки нет больше ни в одном муниципалитете Подмосковья. По соседству расположилась новая спортивная площадка, для ребят постарше. Заниматься там физкультурой могут и ученики голицынской школы №1", – уточнил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Капремонт спортплощадки провели после обращений жителей. На ней обновили ограждение и резиновое покрытие, установили новые футбольные ворота и нанесли разметку.