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РИА Новости

Расписание пригородных экспрессов в Подмосковье изменится с 21 ноября

16:28 20.11.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЭлектропоезда "Иволга" на новой посадочной платформе с перроном на Белорусском вокзале Москвы
Электропоезда Иволга на новой посадочной платформе с перроном на Белорусском вокзале Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Поезда-экспрессы будут следовать по измененному расписанию сразу на четырех направлениях – Белорусском, Курском, Рижском и Савеловском. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на официальный сайт Центральной пригородной пассажирской компании.
С 21 ноября будут отменены некоторые фирменные поезда-экспрессы Савеловского направления, а также экспрессы, следующие по маршрутам Москва – Дмитров – Москва и Москва – Лобня – Москва. Кроме того, на этом направлении фирменные экспрессы будут останавливаться на станциях Долгопрудная и Окружная.
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На Белорусском направлении поезда перестанут делать остановки на станциях Беговая и Фили. Будет отменено и сквозное движение экспрессов по Белорусскому и Савеловскому направлениям.
Некоторые экспрессы отменят на Курско-Рижском направлении. К тому же изменится время отправления поездов. Также вместо станции Царицыно фирменные экспрессы будут останавливаться на Текстильщиках.
Ознакомиться с обновленным расписанием можно на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании, в разделе "Расписание и билеты". Купленные билеты на фирменные экспрессы, следующие по старому расписанию, можно сдать в кассах либо на официальном сайте компании не позднее чем за два часа до отправления поезда.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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