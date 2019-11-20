Расписание пригородных экспрессов в Подмосковье изменится с 21 ноября

Электропоезда "Иволга" на новой посадочной платформе с перроном на Белорусском вокзале Москвы

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Поезда-экспрессы будут следовать по измененному расписанию сразу на четырех направлениях – Белорусском, Курском, Рижском и Савеловском. Об этом сообщил телеканал Поезда-экспрессы будут следовать по измененному расписанию сразу на четырех направлениях – Белорусском, Курском, Рижском и Савеловском. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на официальный сайт Центральной пригородной пассажирской компании.

С 21 ноября будут отменены некоторые фирменные поезда-экспрессы Савеловского направления, а также экспрессы, следующие по маршрутам Москва – Дмитров – Москва и Москва – Лобня – Москва. Кроме того, на этом направлении фирменные экспрессы будут останавливаться на станциях Долгопрудная и Окружная.

На Белорусском направлении поезда перестанут делать остановки на станциях Беговая и Фили. Будет отменено и сквозное движение экспрессов по Белорусскому и Савеловскому направлениям.

Некоторые экспрессы отменят на Курско-Рижском направлении. К тому же изменится время отправления поездов. Также вместо станции Царицыно фирменные экспрессы будут останавливаться на Текстильщиках.