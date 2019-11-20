В Совфеде ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Ранее в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев рассказал, что Таллин выдвигает территориальные требования по Тартускому мирному договору от 1920 года, который давно утратил силу.

Согласно этому соглашению между Советской Россией и Эстонией к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Сейчас Россия считает Тартуский договор исключительно историческим документом.