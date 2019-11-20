В Совфеде ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.Эстонские политики намеренно создают напряженность в отношениях с Россией, заявил сенатор Сергей Цеков.
Так он прокомментировал требование спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории". По мнению парламентария, Россия якобы захватила около пяти процентов территории страны.
Цеков отметил, что в Таллине пытаются произвести ревизию прошлого.
"Они подогревают напряженность, при этом могут пострадать как малое государство, если напряженность выльется в какое-то серьезное противостояние на мировой арене", - сказал он РБК.
По мнению сенатора, таким государствам как Эстония следовало бы налаживать дружеские отношения с соседями.
Ранее в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев рассказал, что Таллин выдвигает территориальные требования по Тартускому мирному договору от 1920 года, который давно утратил силу.
Согласно этому соглашению между Советской Россией и Эстонией к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Сейчас Россия считает Тартуский договор исключительно историческим документом.