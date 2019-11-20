СГК: режим повышенной готовности ввели в Новосибирске

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Кировском районе Новосибирска до момента устранения последствий уже второй на сегодня аварии на трубопроводе, поставляющем тепло, говорится в сообщении Сибирской генерирующей компании (СГК).

Уточняется, что сейчас энергетики устраняют повреждения в теплосети на улице Комсомольской Новосибирска, и это уже второй прорыв, обнаруженный на этом участке за последние сутки. Завершить работы СГК планирует к семи утра 21 ноября (3.00 мск). Энергетики направили на устранение дефекта дополнительную технику и сотрудников. Помощь в организации аварийно-восстановительных работ также оказывает мэрия города и МЧС, ожидается прибытие губернатора на место повреждения.

"Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, администрация Новосибирска ввела в Кировском районе режим повышенной готовности", - сообщает СГК.

"Специалисты определяют точное место повреждения, из-за которого без отопления остались 43 дома, семь детских учреждений и одна поликлиника. В 29 домов из 43 уже начался запуск тепла. Жителям квартир, попавших под ограничение, рекомендуется переночевать в других домах, у родственников или друзей, либо воспользоваться пунктами обогрева", - также говорится в сообщении.