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РИА Новости

СГК: режим повышенной готовности ввели в Новосибирске

16:12 20.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорода России. Новосибирск
Города России. Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Кировском районе Новосибирска до момента устранения последствий уже второй на сегодня аварии на трубопроводе, поставляющем тепло, говорится в сообщении Сибирской генерирующей компании (СГК).
Уточняется, что сейчас энергетики устраняют повреждения в теплосети на улице Комсомольской Новосибирска, и это уже второй прорыв, обнаруженный на этом участке за последние сутки. Завершить работы СГК планирует к семи утра 21 ноября (3.00 мск). Энергетики направили на устранение дефекта дополнительную технику и сотрудников. Помощь в организации аварийно-восстановительных работ также оказывает мэрия города и МЧС, ожидается прибытие губернатора на место повреждения.
"Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, администрация Новосибирска ввела в Кировском районе режим повышенной готовности", - сообщает СГК.
"Специалисты определяют точное место повреждения, из-за которого без отопления остались 43 дома, семь детских учреждений и одна поликлиника. В 29 домов из 43 уже начался запуск тепла. Жителям квартир, попавших под ограничение, рекомендуется переночевать в других домах, у родственников или друзей, либо воспользоваться пунктами обогрева", - также говорится в сообщении.
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Ранее в среду компания оповестила об устранении крупной аварии трубы на теплотрассе в Новосибирске диаметром 500 миллиметров. Без отопления в 25-градусный мороз оставались 60 объектов, среди которых 43 многоквартирных дома, две школы, три детских сада, поликлиника, музыкальная школа, библиотека и девять административных зданий.
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ТеплоснабжениеСибирская генерирующая компанияНовосибирск
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