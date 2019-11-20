В Барнауле устранили аварию на теплосетях

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) устранила повреждение квартальной теплосети диаметром 133 миллиметра в Барнауле, говорится в сообщении компании.
В среду утром мэрия города сообщала, что режим повышенной готовности введен в двух районах Барнаула в связи с коммунальной аварией. Такое решение было принято на оперативном совещании в администрации города. В зону ограничения теплоснабжения попали около 2,5 тысяч человек, 26 домов.
"Двадцатое ноября, 17.40 (13.40 мск - ред.) Повреждение устранили, начали заполнять теплосеть", - говорится в сводке на официальном сайте СГК.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.