В Барнауле устранили аварию на теплосетях

В среду утром мэрия города сообщала, что режим повышенной готовности введен в двух районах Барнаула в связи с коммунальной аварией. Такое решение было принято на оперативном совещании в администрации города. В зону ограничения теплоснабжения попали около 2,5 тысяч человек, 26 домов.