В Чебоксарах разобрали стену магазина, чтобы освободить застрявшего кота

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. Спасателям пришлось разобрать часть стены в магазине в Чебоксарах, чтобы освободить застрявшего кота, сообщает Чувашская республиканская поисково-спасательная служба.
Сообщение о попавшем в беду животном поступило в поисково-спасательную службу МЧС Чувашии вечером во вторник.
"Женщина, закрывая магазин, в котором работала, услышала за холодильником плач кота. Самостоятельно вытащить кота из узкого пространства между холодильником и стеной она не смогла и вызвала спасателей. Прибывшие на место спасатели при помощи набора "Умелец" разобрали стену, прилегающую к холодильнику, и освободили кота из плена", — говорится в сообщении.
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