В Чебоксарах разобрали стену магазина, чтобы освободить застрявшего кота

"Женщина, закрывая магазин, в котором работала, услышала за холодильником плач кота. Самостоятельно вытащить кота из узкого пространства между холодильником и стеной она не смогла и вызвала спасателей. Прибывшие на место спасатели при помощи набора "Умелец" разобрали стену, прилегающую к холодильнику, и освободили кота из плена", — говорится в сообщении.