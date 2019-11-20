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РИА Новости

В Чебоксарах разобрали стену магазина, чтобы освободить застрявшего кота

15:57 20.11.2019 (обновлено: 23:28 20.11.2019)
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© Depositphotos / SonyachnyКотенок
Котенок
© Depositphotos / Sonyachny
Котенок. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. Спасателям пришлось разобрать часть стены в магазине в Чебоксарах, чтобы освободить застрявшего кота, сообщает Чувашская республиканская поисково-спасательная служба.
Сообщение о попавшем в беду животном поступило в поисково-спасательную службу МЧС Чувашии вечером во вторник.

"Женщина, закрывая магазин, в котором работала, услышала за холодильником плач кота. Самостоятельно вытащить кота из узкого пространства между холодильником и стеной она не смогла и вызвала спасателей. Прибывшие на место спасатели при помощи набора "Умелец" разобрали стену, прилегающую к холодильнику, и освободили кота из плена", — говорится в сообщении.

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