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РИА Новости

Движение "Бессмертный полк" призывает наполнять раздел "Неизвестный солдат"

15:56 20.11.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидВечный огонь, доставленный от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены и зажженный во время открытия мемориального комплекса Великой Отечественной войны в Казани
Вечный огонь, доставленный от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены и зажженный во время открытия мемориального комплекса Великой Отечественной войны в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. 3 декабря в России отметят День Неизвестного солдата, движение "Бессмертный полк" в этот день предлагает всем желающим активно принять участие в наполнении раздела "Неизвестный солдат".
Как сообщается на сайте движения "Бессмертный полк", цель раздела "Неизвестный солдат" – вернуть имена неизвестным воинам, помочь потомкам узнать больше о своем солдате или просто отдать дань памяти безымянным героям. В разделе можно поместить фото военного времени, поискать сведения об однополчанах деда, связаться с человеком, разместившим снимок, для обмена информацией. Вскоре на сайте появится новый сервис – система идентификации лиц по фотографиям. Дополнительный инструмент сделает поиск более результативным.
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"Откройте старый дедовский альбом (он наверняка пылится где-нибудь на антресолях). Найдите в нем фото военной поры с людьми, чьи лица вам не знакомы. Сделайте скан фотографии и разместите в разделе "Неизвестный солдат" на полковом сайте", – говорится на сайте движения.
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80 лет с начала Второй мировой войныБессмертный полкРоссия
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