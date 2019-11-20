Движение "Бессмертный полк" призывает наполнять раздел "Неизвестный солдат"

Вечный огонь, доставленный от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены и зажженный во время открытия мемориального комплекса Великой Отечественной войны в Казани

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. 3 декабря в России отметят День Неизвестного солдата, движение "Бессмертный полк" в этот день предлагает всем желающим активно принять участие в наполнении раздела "Неизвестный солдат".

Как сообщается на сайте движения "Бессмертный полк", цель раздела "Неизвестный солдат" – вернуть имена неизвестным воинам, помочь потомкам узнать больше о своем солдате или просто отдать дань памяти безымянным героям. В разделе можно поместить фото военного времени, поискать сведения об однополчанах деда, связаться с человеком, разместившим снимок, для обмена информацией. Вскоре на сайте появится новый сервис – система идентификации лиц по фотографиям. Дополнительный инструмент сделает поиск более результативным.