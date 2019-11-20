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РИА Новости

На Урале завели уголовное дело после смерти годовалого ребенка

15:51 20.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после смерти годовалого ребенка в Екатеринбурге, по предварительным данным, от менингита, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту смерти ребенка. Местный портал Е1.ru написал, что мальчику стало плохо днем 12 ноября в частном детском саду, но сотрудники не обратили внимание на его состояние. Ночью ребенка с высокой температурой госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался. Также отмечалось, что прокуроры совместно с сотрудниками Роспотребнадзора ведут проверку из-за смерти ребенка, предварительно от менингококковой инфекции; в частности, будет оценено, своевременно ли врачи оказали ему помощь.
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"Следственными органами СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребёнка по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК. Для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза.
"По версии следствия, смерть ребенка могла наступить вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками негосударственного детского сада, который посещал ребенок, или медицинскими работниками скорой помощи, которые оказывали малолетнему первичную медицинскую помощь вечером 12 ноября, до госпитализации его в больницу", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет РФСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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