На Урале завели уголовное дело после смерти годовалого ребенка

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после смерти годовалого ребенка в Свердловские следователи возбудили уголовное дело после смерти годовалого ребенка в Екатеринбурге , по предварительным данным, от менингита, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту смерти ребенка. Местный портал Е1.ru написал, что мальчику стало плохо днем 12 ноября в частном детском саду, но сотрудники не обратили внимание на его состояние. Ночью ребенка с высокой температурой госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался. Также отмечалось, что прокуроры совместно с сотрудниками Роспотребнадзора ведут проверку из-за смерти ребенка, предварительно от менингококковой инфекции; в частности, будет оценено, своевременно ли врачи оказали ему помощь.

"Следственными органами СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребёнка по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК. Для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза.