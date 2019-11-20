Открылся новый грузовой ж/д маршрут между китайским Иу и Москвой

МОСКВА, 20 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Новый грузовой железнодорожный маршрут связал город Иу провинции Чжэцзян с Москвой.
Состав, перевозящий 100 стандартных контейнеров с товаром, 19 ноября отбыл из Иу, всемирно известного благодаря крупнейшему рынку товаров повседневного спроса. Согласно плану, через 12 дней состав прибудет в российскую столицу.
Грузовое сообщение Китай-Европа активно развивается в Иу с 2014 года, когда был пущен первый поезд.
В прошлом году через железнодорожный грузовой терминал в Иу за границу было экспортировано товаров на сумму 610 миллионов юаней (около 86,85 миллионов долларов).
За 10 месяцев этого года из Иу отправлено 348 составов по маршруту "Китай-Европа". За весь 2019 год число рейсов достигнет 500.