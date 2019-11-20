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РИА Новости

Медведев с супругой поздравили патриарха Кирилла с днем рождения

15:49 20.11.2019 (обновлено: 16:42 20.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев, его супруга Светлана Медведева и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Храме Христа Спасителя. 20 ноября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, его супруга Светлана Медведева и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Храме Христа Спасителя. 20 ноября 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, его супруга Светлана Медведева и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Храме Христа Спасителя. 20 ноября 2019
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев со своей супругой Светланой в среду поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Они встретились с предстоятелем РПЦ, которому 20 ноября исполнилось 73 года, в тронном зале храма Христа Спасителя.
"Ваше святейшество, с днем рождения", - обратился Медведев к патриарху и пожелал ему здоровья. К поздравлению присоединилась и супруга премьера, пожелавшая патриарху всего самого наилучшего.
Предстоятель РПЦ поблагодарил за поздравление и добрые пожелания. "Очень рад вас видеть вместе со Светланой Владимировной также в добром здравии, очень хорошо выглядите оба", - сказал патриарх Кирилл.
"Праздник (день рождения) светский, вы всегда подчеркиваете, что патриарх обычно все-таки больше смотрит на другой день, но мы все равно в этот день вас сердечно поздравляем", - отметил Медведев.
"В этом году объединились праздники светские и несветские. Потому что одним днем я решил все праздники объединить: это (также) 50 лет в сане и 50 лет монашеского пострига", - сказал патриарх.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 10:39Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеДмитрий МедведевПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссияОбщество
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