Медведев с супругой поздравили патриарха Кирилла с днем рождения

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, его супруга Светлана Медведева и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Храме Христа Спасителя. 20 ноября 2019

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, его супруга Светлана Медведева и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Храме Христа Спасителя. 20 ноября 2019

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев со своей супругой Светланой в среду поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Они встретились с предстоятелем РПЦ , которому 20 ноября исполнилось 73 года, в тронном зале храма Христа Спасителя.

"Ваше святейшество, с днем рождения", - обратился Медведев к патриарху и пожелал ему здоровья. К поздравлению присоединилась и супруга премьера, пожелавшая патриарху всего самого наилучшего.

Предстоятель РПЦ поблагодарил за поздравление и добрые пожелания. "Очень рад вас видеть вместе со Светланой Владимировной также в добром здравии, очень хорошо выглядите оба", - сказал патриарх Кирилл.

"Праздник (день рождения) светский, вы всегда подчеркиваете, что патриарх обычно все-таки больше смотрит на другой день, но мы все равно в этот день вас сердечно поздравляем", - отметил Медведев.