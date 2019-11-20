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РИА Новости

Костин: реализация нацпроектов может способствовать росту ВВП на 3%

15:47 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "ВТБ"
Стенд ВТБ
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Если эффективно использовать направляемые на реализацию нацпроектов средства, можно добиться темпов роста ВВП России свыше 3%, считает глава ВТБ Андрей Костин.
По прогнозу правительства РФ, рост ВВП страны по итогам 2019 года должен составить 1,3%.

"Я верю в новую экономическую политику – знаете, это примерно как "новый курс" Рузвельта в США в конце 1920-х и начале 1930-х годов. Мы объявили о запуске национальных проектов, а это значит, что в ближайшие пять лет в ключевые сектора российской экономики, такие как цифровизация, транспортная инфраструктура и образование, вложат около 380 миллиардов долларов. Две трети этой суммы предоставит правительство, а одна треть должна поступить от частных инвесторов. Я считаю, что если эффективно использовать эти средства и эту программу, мы сможем добиться больших темпов роста, возможно, свыше 3%", - заявил Костин в интервью CNBC.

Но, добавил Костин, это зависит преимущественно от государственных инвестиций и, конечно, дальнейшего улучшения инвестиционного климата.
Глава ВТБ также отметил, что для банка 2019 год был очень успешным и, возможно, кредитная организация сможет выплатить инвесторам 50% от прибыли.
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"Для ВТБ этот год был очень успешным, и мы ожидаем, что банк получит как мы и планировали рекордную прибыль в 200 миллиардов рублей, плюс-минус 5%, но не более. Главная проблема для нас – коэффициент достаточности капитала. Переход на стандарты "Базеля III" потребовал огромного количества капитала. Как вы знаете, в отношении нас действуют секторальные санкции, поэтому мы не можем просто выйти на рынок. С этой точки зрения, наша прибыль – единственный источник капитализации для нас, поэтому на дивиденды за прошлый год мы направили всего 15% от прибыли, а не 50%, как мы обычно делаем в рамках нашей дивидендной политики и как просил наш главный акционер – российское правительство. В этом году мы полагаем, что, если не будет дополнительной нагрузки на капитал, мы сможем выплатить инвесторам 50% от прибыли, если, конечно, как я уже сказал, в самый последний момент не случится чего-то, что отразится на размере прибыли", - сказал Костин.
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ВТБАндрей Костин (банкир)Новости компаний - ЭкономикаЭкономика
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