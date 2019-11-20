Костин: реализация нацпроектов может способствовать росту ВВП на 3%

"Я верю в новую экономическую политику – знаете, это примерно как "новый курс" Рузвельта в США в конце 1920-х и начале 1930-х годов. Мы объявили о запуске национальных проектов, а это значит, что в ближайшие пять лет в ключевые сектора российской экономики, такие как цифровизация, транспортная инфраструктура и образование, вложат около 380 миллиардов долларов. Две трети этой суммы предоставит правительство, а одна треть должна поступить от частных инвесторов. Я считаю, что если эффективно использовать эти средства и эту программу, мы сможем добиться больших темпов роста, возможно, свыше 3%", - заявил Костин в интервью CNBC.

"Для ВТБ этот год был очень успешным, и мы ожидаем, что банк получит как мы и планировали рекордную прибыль в 200 миллиардов рублей, плюс-минус 5%, но не более. Главная проблема для нас – коэффициент достаточности капитала. Переход на стандарты "Базеля III" потребовал огромного количества капитала. Как вы знаете, в отношении нас действуют секторальные санкции, поэтому мы не можем просто выйти на рынок. С этой точки зрения, наша прибыль – единственный источник капитализации для нас, поэтому на дивиденды за прошлый год мы направили всего 15% от прибыли, а не 50%, как мы обычно делаем в рамках нашей дивидендной политики и как просил наш главный акционер – российское правительство. В этом году мы полагаем, что, если не будет дополнительной нагрузки на капитал, мы сможем выплатить инвесторам 50% от прибыли, если, конечно, как я уже сказал, в самый последний момент не случится чего-то, что отразится на размере прибыли", - сказал Костин.