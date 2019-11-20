Специалисты взяли пробы воды в Яузе после сообщений о следах нефтепродуктов

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Инспекторы департамента природопользования взяли пробы воды в реке Яузе в Москве после появившихся в социальных сетях сообщений о следах нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в социальных сетях появились фотографии и видео, на которых видны следы нефтепродуктов в Яузе.
"Инспекторы департамента взяли пробы воды. Мосводосток устанавливал боновые заграждения", - рассказали в пресс-службе департамента.
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