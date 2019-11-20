Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T15:42+0300
https://ria.ru/20191120/1561166673.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152699/48/1526994852_0:0:3117:1753_1036x0_80_0_0_8b28d6909dd21963dcf52ad655c900b9.jpg
РИА Новости

Специалисты взяли пробы воды в Яузе после сообщений о следах нефтепродуктов

15:42 20.11.2019
338
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Инспекторы департамента природопользования взяли пробы воды в реке Яузе в Москве после появившихся в социальных сетях сообщений о следах нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в социальных сетях появились фотографии и видео, на которых видны следы нефтепродуктов в Яузе.
"Инспекторы департамента взяли пробы воды. Мосводосток устанавливал боновые заграждения", - рассказали в пресс-службе департамента.
Пена на реке Раменка в Москве
17 ноября, 12:03
В реке Раменка в Москве вновь обнаружили пену
000100
Обсудить 1
МосводостокМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Китаец смастерил Mercedes из дерева
Китаец смастерил Mercedes из дерева
Задержание браконьеров, действовавших под прикрытием разрешительных документов профильного НИИ
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
Город Тюмень
Тюменская и Курганская области будут сотрудничать в области экологии
Набережная Ялты во время шторма
В Росрыболовстве заявили, что сброс воды угрожает экологии Черного моря
Бобер ест яблоко в реке Химка в парке Покровское-Стрешнево
Заюшкина избушка: каких животных можно встретить в парках Москвы зимой
Собака в костюме
В Минприроды выступили за внеплановые проверки владельцев домашних животных
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
Два спутника сломались в системе ГЛОНАСС за несколько дней
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД России выступили за поиск инклюзивного диалога в Боливии
Махачкала
Глава Дагестана инициировал проверку работы операторов по обращению с ТКО
Спасение собаки, провалившуюся под лёд в Салавате
В Башкирии пожарные спасли провалившуюся под лед собаку
Антиамериканский митинг в Тегеране
Тегеран выразил США протест из-за вмешательства во внутренние дела
Медведь пытается уничтожить обнаруженную фотоловушку в Кроноцком заповеднике
На Камчатке сфотографировали медведя, спящего в "гнезде" из травы
Винодельческое предприятие Массандра в Крыму
Госдума доработает поправки в законодательство в части виноделия
Покой нам только снится
Покой нам только снится
Под Ростовом задержали подозреваемого в шпионаже
ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Киева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
Лента новостейМолния