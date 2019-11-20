Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T15:30+0300
https://ria.ru/20191120/1561165768.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция о протестах в Иране

15:27 20.11.2019 (обновлено: 15:30 20.11.2019)
19
22 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Протесты в Иране: причины, развитие и внешний фактор".
Участники:
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир САЖИН;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО.

В Иране продолжаются вспыхнувшие в конце прошлой недели беспорядки, поводом для которых стало решение властей о повышении цен на бензин. О поддержке протестующих заявили США. Ситуация внутри исламской республики развивается на фоне усиливающегося санкционного давления со стороны США в ответ на сокращение обязательств Ирана по ядерной сделке, которую Вашингтон в одностороннем порядке покинул в мае прошлого года.
Каковы причины возникновения протестов в Иране? Какую роль в происходящем играет внешний фактор? Как будет развиваться ситуация? Как ограничительные меры со стороны США влияют на ситуацию внутри Ирана? Как будет развиваться ситуация вокруг СВПД?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Дипломат сообщил, когда может пройти встреча политдиректоров по СВПД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретится с первым замглавы МИД КНДР
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об увеличении военного контингента США в Саудовской Аравии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи в Москве
В МИД КНДР назвали условия, на которых будут обсуждать ядерную тему с США
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
В НАТО обсудят усиление КНР, организацию саммита и состояние связей в союзе
Акция протеста в Исхафане
Власти Ирана пообещали решить проблемы с интернетом в стране
Акция протеста в Исхафане
Власти Ирана рассказали, когда в стране восстановят работу интернета
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи в Москве
Лавров и замглавы МИД КНДР обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Иранская полиция
Иранские силовики предотвратили покушение на представителя Хаменеи
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш выступил за укрепление сотрудничества ООН и ШОС
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов во время брифинга Россия — АСЕАН: на пути к стратегическому партнерству в Сочи
Россия и Китай представят план действий по корейскому урегулированию
Военные учения НАТО Spring storm в Эстонии
Премьер Эстонии назвал НАТО гарантом безопасности стран Балтии
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Франция и Британия не собираются заключать договор по СНВ, сообщил постпред
Схема эксперимента. Микрокристаллы вводятся вверху слева. Реакция инициируется импульсами лазера слева в центре, попадающими в белки внутри кристаллов. Атомная структура белка исследуется с помощью рентгеновских импульсов (слева внизу).
Ученые на XFEL впервые наблюдали за жизнью белков в реальном времени
ЗРК С-300
Россия и Иран не обсуждают вопрос о дополнительных поставках С-300
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
Лента новостейМолния