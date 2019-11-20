Пресс-конференция о протестах в Иране

Участники:
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир САЖИН;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО.
В Иране продолжаются вспыхнувшие в конце прошлой недели беспорядки, поводом для которых стало решение властей о повышении цен на бензин. О поддержке протестующих заявили США. Ситуация внутри исламской республики развивается на фоне усиливающегося санкционного давления со стороны США в ответ на сокращение обязательств Ирана по ядерной сделке, которую Вашингтон в одностороннем порядке покинул в мае прошлого года.
Каковы причины возникновения протестов в Иране? Какую роль в происходящем играет внешний фактор? Как будет развиваться ситуация? Как ограничительные меры со стороны США влияют на ситуацию внутри Ирана? Как будет развиваться ситуация вокруг СВПД?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир САЖИН;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим МАКАРЕНКО.
В Иране продолжаются вспыхнувшие в конце прошлой недели беспорядки, поводом для которых стало решение властей о повышении цен на бензин. О поддержке протестующих заявили США. Ситуация внутри исламской республики развивается на фоне усиливающегося санкционного давления со стороны США в ответ на сокращение обязательств Ирана по ядерной сделке, которую Вашингтон в одностороннем порядке покинул в мае прошлого года.
Каковы причины возникновения протестов в Иране? Какую роль в происходящем играет внешний фактор? Как будет развиваться ситуация? Как ограничительные меры со стороны США влияют на ситуацию внутри Ирана? Как будет развиваться ситуация вокруг СВПД?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/