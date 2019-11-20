Госдума разрешила возмещать НДС в рамках tax free наличными

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, который расширяет перечень разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной и российской валютой, в том числе в рамках tax free.

С 2018 года в России введен режим tax free, позволяющий возвращать НДС иностранным гражданам за произведенные в РФ покупки, в рамках которого сейчас возможно получение денег лишь на платежные карты, а наличные получать запрещено. В то время как в других странах при применении подобных режимов возможно получение денег как на банковские карты, так и наличными. Чтобы российская практика не отличалась от международной принятый сегодня закон позволит в рамках tax free возмещать НДС наличными, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Закон также разрешает российским юрлицам - участникам бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе, осуществлять операции по внесению или снятию наличной иностранной валюты. Например, при зачислении в доход государства выморочного имущества, выдаче наличной валюты на оплату командировочных. Российским юрлицам и физлицам предоставляется возможность без использования счетов в уполномоченных банках осуществлять операции с наличной иностранной валютой, связанные со служебными командировками за рубеж.

В отдельную категорию резидентов РФ предлагается выделить лиц, включенных в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности, утвержденный в установленном правительством по согласованию с Банком России порядке.