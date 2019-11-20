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РИА Новости

Госдума разрешила возмещать НДС в рамках tax free наличными

15:24 20.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема tax free в витрине ЦУМа в Москве
Эмблема tax free в витрине ЦУМа в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Эмблема tax free в витрине ЦУМа в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, который расширяет перечень разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной и российской валютой, в том числе в рамках tax free.
С 2018 года в России введен режим tax free, позволяющий возвращать НДС иностранным гражданам за произведенные в РФ покупки, в рамках которого сейчас возможно получение денег лишь на платежные карты, а наличные получать запрещено. В то время как в других странах при применении подобных режимов возможно получение денег как на банковские карты, так и наличными. Чтобы российская практика не отличалась от международной принятый сегодня закон позволит в рамках tax free возмещать НДС наличными, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев.
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Закон также разрешает российским юрлицам - участникам бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе, осуществлять операции по внесению или снятию наличной иностранной валюты. Например, при зачислении в доход государства выморочного имущества, выдаче наличной валюты на оплату командировочных. Российским юрлицам и физлицам предоставляется возможность без использования счетов в уполномоченных банках осуществлять операции с наличной иностранной валютой, связанные со служебными командировками за рубеж.
В отдельную категорию резидентов РФ предлагается выделить лиц, включенных в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности, утвержденный в установленном правительством по согласованию с Банком России порядке.
В июле был принят закон, который допускал зачисление без ограничений получаемых от нерезидентов денежных средств на счета россиян, открытых за рубежом в банках государств ОЭСР или ФАТФ. Одновременно отменялось требование к российским гражданам отчитываться перед налоговиками о движении средств по такому счету. Принятый Госдумой в среду закон уточняет, что эти нормы теперь будут касаться лишь банков из стран ЕАЭС и тех стран, которые участвуют в автоматическом обмене финансовой информацией.
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