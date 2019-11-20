Тверь перейдет на новую модель пассажирских перевозок в феврале 2020 года

"Качественная система организации пассажирских перевозок – это ключевой элемент развития региона, культуры общества. Наша задача – организовать в Тверской области систему общественного транспорта, удобную для жителей и гостей региона", – сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании, на котором обсуждался вопрос перехода на новую систему.

По сообщению пресс-службы, в рамках новой модели будут сохранены все действующие маршруты общественного транспорта. Кроме того, предполагается ввод дополнительных и расширение ряда действующих направлений. Так, дополнительно транспортом обеспечат шесть населенных пунктов в Калининском районе. Количество рейсов на пригородных маршрутах увеличится на 15 тысяч в год. При этом будет обеспечена перевозка пассажиров всех льготных категорий. Если сейчас на части маршрутов не действует льготный проезд, то при переходе на новую модель льготным проездом будет охвачено 100% маршрутов.