Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-11-20T15:17+0300
https://ria.ru/20191120/1561164906.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/17083/39/170833965_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_0f546c114402926e2c08b56876aba66f.jpg
РИА Новости

Тверь перейдет на новую модель пассажирских перевозок в феврале 2020 года

15:17 20.11.2019
38
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНа набережной реки Волги в Твери
На набережной реки Волги в Твери
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 20 ноя – РИА Новости. Тверь и Калининский район Тверской области планируют перейти на новую модель пассажирских перевозок через два месяца - в феврале будущего года, сообщает пресс–служба областного правительства.

"Качественная система организации пассажирских перевозок – это ключевой элемент развития региона, культуры общества. Наша задача – организовать в Тверской области систему общественного транспорта, удобную для жителей и гостей региона", – сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании, на котором обсуждался вопрос перехода на новую систему.

По сообщению пресс-службы, в рамках новой модели будут сохранены все действующие маршруты общественного транспорта. Кроме того, предполагается ввод дополнительных и расширение ряда действующих направлений. Так, дополнительно транспортом обеспечат шесть населенных пунктов в Калининском районе. Количество рейсов на пригородных маршрутах увеличится на 15 тысяч в год. При этом будет обеспечена перевозка пассажиров всех льготных категорий. Если сейчас на части маршрутов не действует льготный проезд, то при переходе на новую модель льготным проездом будет охвачено 100% маршрутов.
Предусмотрены меры по повышению доступности социальных объектов: увеличение количества рейсов до социально значимых учреждений, предприятий, территорий экономического развития, а также продление времени работы транспорта.
Руденя: Центр Мой бизнес в Твери — современный стандарт ведения бизнеса
31 октября, 12:55Тверская область
Руденя: Центр "Мой бизнес" в Твери — современный стандарт ведения бизнеса
Предполагается, что благодаря внедрению новой модели пассажирских перевозок провозная способность автобусов будет увеличена на 10% – до 18 тысяч человек в час. Интервалы движения в среднем составят от 2 до 4 минут, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут.
Новая система общественного транспорта будет действовать на основе регулируемых тарифов.
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяОбщество
Рекомендуем
Поезд компании Аэроэкспресс в Москве
Стоимость проезда в аэроэкпрессе не изменится после открытия МЦД
Строительство автомобильной дороги
На дорожные проекты в Дагестане в 2019-2024 годах потратят 10,7 млрд рублей
Линии электропередач
На Сахалине устранили последствия циклона
Современный дом культуры в одном из старейших сел Тюкалинского района Омской области
В Омской области открыли современный дом культуры
Залив Анива у побережья острова Сахалин
На Сахалине закрыли участок главной дороги из-за метели
Ижевск
В аэропорту Ижевска построят новый терминал и отремонтируют взлетную полосу
Пешеходы на переходе
Госавтоинспекция: пешеходы составляют треть всех погибших в ДТП
Железная дорога через Крымский мост
Минтранс назвал планируемую дату запуска грузовых поездов по мосту в Крым
Дорожный знак Ограничение скорости
В Подмосковье снизят скорость на дорогах в следующем году
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
В Нижегородской области исполнение нацпроектов оценят до середины декабря
Дербент
Международный архитектурный консорциум разработает мастер-план Дербента
Автомобиль на одной из улиц
Почти 80 тысяч светоотражателей появились на подмосковных дорогах
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 ноября 2019
Путин рассказал об отношениях со странами Африки
Один из офисов Thomas Cook
АТОР: банкротство Thomas Cook показало необходимость изменений на туррынке
Здание киностудии имени Горького в Москве
Восстановление киностудии имени Горького потребует три года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
Лента новостейМолния