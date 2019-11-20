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РИА Новости

Путин прокомментировал вопрос строительства высокоскоростных магистралей

15:17 20.11.2019 (обновлено: 15:42 20.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Выделение средств ФНБ на развитие высокоскоростных магистралей в РФ возможно, но нужно просчитать отдачу, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы знаем, как во многих странах развивается высокоскоростное железнодорожное движение, каковы экономическое результаты развития этого вида транспорта. Нам нужно понять, что для нас является оптимальным: высокоскоростное движение или просто скоростное. Нам надо смотреть на скорость движения грузов по российским железным дорогам и понять: это высокоскоростное, если мы поднимем на определенное количество часов, или нет. И что эффективнее для нас", – сказал Путин в рамках пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".
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Президент также отметил, что и грузооборот, и пассажирооборот – это счетные позиции.
"Поэтому средства выделены, они в принципе возможны, они есть, даже из того же ФНБ. …Отдача какая будет, вот что важно. Причем не в отдаленной, а хотя бы в среднесрочной перспективе. Исходим только из этого", – добавил Путин.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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