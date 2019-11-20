Путин вручит ордена и медали за выдающиеся достижения в различных областях

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле вручит ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства, сообщает пресс-служба Кремля.
"В Кремле состоится церемония вручения государственных наград. Президент вручит ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства", - говорится в сообщении.
Ранее в авиакомпании "Уральские авиалинии" информировали, что пилоты аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321 получат в четверг звезды Героев России в Кремле.