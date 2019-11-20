Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T15:13+0300
https://ria.ru/20191120/1561164579.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156080/11/1560801188_0:22:3012:1716_1036x0_80_0_0_345fe9d40d7a85d3741d53df884d7d27.jpg
РИА Новости

Путин вручит ордена и медали за выдающиеся достижения в различных областях

15:13 20.11.2019
211
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле вручит ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства, сообщает пресс-служба Кремля.
"В Кремле состоится церемония вручения государственных наград. Президент вручит ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства", - говорится в сообщении.
Ранее в авиакомпании "Уральские авиалинии" информировали, что пилоты аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321 получат в четверг звезды Героев России в Кремле.
301002
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин рассказал о влиянии России на мировой энергетический рынок
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Кремль занимается организацией телемоста с участием лидеров России и Китая
Коридор в колледже
Снижать шкалу оценивая для абитуриентов колледжа не стоит, заявили в ФИПИ
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин: Россия всегда будет ответственным участником энергетического рынка
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин прокомментировал вопрос строительства высокоскоростных магистралей
Президент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства. 24 мая 2019
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о "гонорарах успеха" адвоката
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи
Путин сказал Мединскому о пользе сотрудничества с Зальцбургским фестивалем
Дербент
Международный архитектурный консорциум разработает мастер-план Дербента
Регистрация на третий сезон олимпиады Я – профессионал
На участие в олимпиаде "Я – профессионал" подано более 675 тысяч заявок
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин рассказал о сферах взаимодействия России и США
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время встречи с представителями правозащитного сообщества
Медведев рассказал о состоянии семейного законодательства в России
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин назвал увеличение объема расчетов в нацвалютах с Китаем реалистичным
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время встречи с представителями правозащитного сообщества
Медведев оценил ситуацию с правами человека в России
Конкурс Учитель будущего
В России стартовал профессиональный конкурс "Учитель будущего"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
Лента новостейМолния