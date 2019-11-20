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РИА Новости

Путин поприветствовал участников чемпионата "Абилимпикс"

15:11 20.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей пятого Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", отметив вклад проекта в формирование доступной среды, телеграмма размещена на сайте Кремля.
"За прошедшее время ваш востребованный проект получил широкую поддержку общественных организаций, представителей волонтёрского, добровольческого движения, бизнеса, НКО, внёс серьёзный вклад в решение таких важных проблем, как формирование доступной среды, создание условий для профессиональной и творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
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Президент отметил, что "Абилимпикс" задает высокие стандарты мастерства, помогая участникам совершенствоваться, находить себя в работе и жизни.
"Убеждён, что и в нынешнем году вы сумеете ярко проявить себя, вдохновите гостей чемпионата своей энергией и талантом, обретёте опыт, который позволит вам уверенно идти вперёд, добиваться намеченных целей. И конечно, продемонстрируете готовность нашей страны к проведению в 2021 году Десятого, юбилейного Международного чемпионата "Абилимпикс", - добавил президент.
"Абилимпикс" является одним из проектов АНО "Россия - страна возможностей", направленным на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель проекта - обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
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