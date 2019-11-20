Путин поприветствовал участников чемпионата "Абилимпикс"

"Убеждён, что и в нынешнем году вы сумеете ярко проявить себя, вдохновите гостей чемпионата своей энергией и талантом, обретёте опыт, который позволит вам уверенно идти вперёд, добиваться намеченных целей. И конечно, продемонстрируете готовность нашей страны к проведению в 2021 году Десятого, юбилейного Международного чемпионата "Абилимпикс", - добавил президент.