Володин раскритиковал молодых депутатов за отсутствие на заседании Госдумы

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал молодых депутатов за отсутствие на пленарном заседании во время обсуждения кредитно-денежной политики с участием главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

"Коллеги, обращаю внимание, мы обсуждаем очень важную тему "Основные направления государственной денежно-кредитной политики". Нахождение в зале коллег (депутатов Анатолия) Грешневикова и (Николая) Харитонова вас должно сориентировать - 27 лет в парламенте. Они знают, как работал Верховных Совет (СССР), они в зале присутствуют. А вы посмотрите, молодые новые депутаты, которые только пришли, где?" - сказал Володин.

Он обратил внимание на временное отсутствие в зале депутата Василия Власова. "Единственная страна, где такие молодые депутаты, где еще увидите депутатов таких молодых? В Америке? Там младше 70 лет нет никого в парламенте. Видите аплодисменты? Задумайтесь", - сказал Володин.

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) в шутку предложил поручить профильному комитету разработать законопроект о поднятии среднего возраста депутата до 70 лет. Володин ответил, что "если ходить не будут, то этим все закончится", и отметил, что комитету по контролю и регламенту правильно было бы подумать над этим предложением.