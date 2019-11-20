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РИА Новости

Володин раскритиковал молодых депутатов за отсутствие на заседании Госдумы

15:08 20.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал молодых депутатов за отсутствие на пленарном заседании во время обсуждения кредитно-денежной политики с участием главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
"Коллеги, обращаю внимание, мы обсуждаем очень важную тему "Основные направления государственной денежно-кредитной политики". Нахождение в зале коллег (депутатов Анатолия) Грешневикова и (Николая) Харитонова вас должно сориентировать - 27 лет в парламенте. Они знают, как работал Верховных Совет (СССР), они в зале присутствуют. А вы посмотрите, молодые новые депутаты, которые только пришли, где?" - сказал Володин.
Он обратил внимание на временное отсутствие в зале депутата Василия Власова. "Единственная страна, где такие молодые депутаты, где еще увидите депутатов таких молодых? В Америке? Там младше 70 лет нет никого в парламенте. Видите аплодисменты? Задумайтесь", - сказал Володин.
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) в шутку предложил поручить профильному комитету разработать законопроект о поднятии среднего возраста депутата до 70 лет. Володин ответил, что "если ходить не будут, то этим все закончится", и отметил, что комитету по контролю и регламенту правильно было бы подумать над этим предложением.
"У нас сегодня председатель Центрального банка России, можно задать любой вопрос, самый демократичный председатель Центрального банка за всю историю Центрального банка. Вдумайтесь, никогда не ходил председатель Центрального банка в парламент. И у нас молодые депутаты, которые волей случая, судьбы и политических решений, повсеместно отсутствуют", - отметил Володин.
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