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РИА Новости

Лолита назвала свой пятый брак фиктивным

14:59 20.11.2019 (обновлено: 15:00 20.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Певица Лолита Милявская. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российская певица Лолита Милявская в интервью "Комсомольской правде" заявила, что считает свой брак с Дмитрием Ивановым фиктивным.
Она пришла к этому выводу после анализа брака вместе с психологом. По ее словам, все годы рядом с ней был мужчина-нарцисс.
"Речь идет о людях, которые не просто очень любят себя и не могут пройти мимо зеркала. Все гораздо страшнее. Эти люди не в состоянии любить, не склонны к сопереживанию. Они такие от рождения. Их нельзя осуждать. Психиатры всего мира считают, что это заболевание", — пояснила певица.
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Она сделала вывод, что брак ее "скорее фиктивный, поскольку поскольку в нем один из партнеров вел себя как нарцисс". Это, по словам Лолиты, проявлялось в потребительском отношении к другому партнеру.
"Согласитесь, такой брак не назовешь полноценным", — отметила певица.
Кроме того, адвокат Лолиты Сергей Жорин заявил, что суду предоставили скришоты переписки Иванова, который обсуждает детали интимных встреч с любовницей.
"Эту переписку Лолита обнаружила на своем компьютере уже после того, как выгнала мужа. Мы подали иск о признании брака фиктивным. У нас появились доказательства, что Иванов не собирался строить семейную жизнь", — пояснил Жорин.
Лолита объявила о расставании с Ивановым в начале июля. Осенью Московский суд зарегистрировал заявление о расторжении брака. Пока пара не разведена официально.
Супруги прожили в браке девять лет, до этого артистка была замужем четыре раза.
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