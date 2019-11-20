Лолита назвала свой пятый брак фиктивным

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российская певица Российская певица Лолита Милявская в интервью " Комсомольской правде " заявила, что считает свой брак с Дмитрием Ивановым фиктивным.

Она пришла к этому выводу после анализа брака вместе с психологом. По ее словам, все годы рядом с ней был мужчина-нарцисс.

"Речь идет о людях, которые не просто очень любят себя и не могут пройти мимо зеркала. Все гораздо страшнее. Эти люди не в состоянии любить, не склонны к сопереживанию. Они такие от рождения. Их нельзя осуждать. Психиатры всего мира считают, что это заболевание", — пояснила певица.

Она сделала вывод, что брак ее "скорее фиктивный, поскольку поскольку в нем один из партнеров вел себя как нарцисс". Это, по словам Лолиты, проявлялось в потребительском отношении к другому партнеру.

"Согласитесь, такой брак не назовешь полноценным", — отметила певица.

Кроме того, адвокат Лолиты Сергей Жорин заявил, что суду предоставили скришоты переписки Иванова, который обсуждает детали интимных встреч с любовницей.

"Эту переписку Лолита обнаружила на своем компьютере уже после того, как выгнала мужа. Мы подали иск о признании брака фиктивным. У нас появились доказательства, что Иванов не собирался строить семейную жизнь", — пояснил Жорин.

Лолита объявила о расставании с Ивановым в начале июля. Осенью Московский суд зарегистрировал заявление о расторжении брака. Пока пара не разведена официально.