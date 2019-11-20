В стационаре и на дому: паллиативная помощь для кировчан стала доступнее

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Отделение для оказания паллиативной медицинской помощи создано в этом году на базе Советской центральной районной больницы Кировской области. Оно оснащено самым современным оборудованием и может разместить одновременно 15 человек, сообщает Отделение для оказания паллиативной медицинской помощи создано в этом году на базе Советской центральной районной больницы Кировской области. Оно оснащено самым современным оборудованием и может разместить одновременно 15 человек, сообщает пресс-центр правительства региона

"Уже более 100 пациентов получили паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, — рассказал главный врач Советской ЦРБ Павел Казаков. — В нашем медучреждении созданы условия, которые обеспечивают возможность посещения пациента и пребывания с ним родственников с учетом его состояния".

Но не только в стенах больницы можно получить необходимую поддержку. Для удобства пациентов создана и выездная бригада — патронажная служба.

Врачи не только наблюдают за больными, проводят медицинские процедуры, выписывают лекарства, но и оказывают психологическую и социальную помощь.

"Медицинские работники патронажной службы обучают родственников паллиативных пациентов навыкам ухода за тяжелобольными в домашних условиях, обеспечивают необходимым медицинским оборудованием и знакомят с правилами пользования им", — отметил Павел Казаков.