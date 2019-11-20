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РИА Новости

В стационаре и на дому: паллиативная помощь для кировчан стала доступнее

14:58 20.11.2019 (обновлено: 17:25 20.11.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевСиделка общается с пациенткой
Сиделка общается с пациенткой
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Отделение для оказания паллиативной медицинской помощи создано в этом году на базе Советской центральной районной больницы Кировской области. Оно оснащено самым современным оборудованием и может разместить одновременно 15 человек, сообщает пресс-центр правительства региона.
"Уже более 100 пациентов получили паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, — рассказал главный врач Советской ЦРБ Павел Казаков. — В нашем медучреждении созданы условия, которые обеспечивают возможность посещения пациента и пребывания с ним родственников с учетом его состояния".
Но не только в стенах больницы можно получить необходимую поддержку. Для удобства пациентов создана и выездная бригада — патронажная служба.
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Врачи не только наблюдают за больными, проводят медицинские процедуры, выписывают лекарства, но и оказывают психологическую и социальную помощь.
"Медицинские работники патронажной службы обучают родственников паллиативных пациентов навыкам ухода за тяжелобольными в домашних условиях, обеспечивают необходимым медицинским оборудованием и знакомят с правилами пользования им", — отметил Павел Казаков.
Кроме того, только в течение этого года в больницу поступило 12 медицинских приборов для обеспечения необходимого ухода на дому паллиативных пациентов. Большая часть оборудования уже передана нуждающимся в них больным.
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