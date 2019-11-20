СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Воронеже

Инцидент произошел около 11.00 мск 19 ноября на строительной площадке по улице Шишкова. По данным следствия, двое мужчин погибли после того, как на них с высоты 13 этажа упали кирпичи. СК объявил о проверке по факту происшествия.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в релизе.
Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Как уточняет следствие, погибшими оказались рабочие стройплощадки. Следователями назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели трагедии.