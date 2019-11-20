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РИА Новости

СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Воронеже

14:57 20.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 ноя - РИА Новости. Дело о смерти по неосторожности возбуждено после гибели на стройке в Воронеже двух рабочих, на которых с большой высоты упали кирпичи, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел около 11.00 мск 19 ноября на строительной площадке по улице Шишкова. По данным следствия, двое мужчин погибли после того, как на них с высоты 13 этажа упали кирпичи. СК объявил о проверке по факту происшествия.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в релизе.
Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Как уточняет следствие, погибшими оказались рабочие стройплощадки. Следователями назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели трагедии.
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