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РИА Новости

СМИ сообщили о значительном улучшении самочувствия Заворотнюк

14:49 20.11.2019 (обновлено: 14:50 20.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Михаил Фомичев
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре, а не в клинике или хосписе. Об этом "Комсомольской правде" рассказал пожелавший остаться неназванным друг мужа артистки Петра Чернышева.

"Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось <…> И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток", — пояснил он.

По его словам, раньше актриса была лежачей больной, а "сейчас ходит, нормально слышит, разговаривает", играет с годовалой дочкой Милой, к тому же у нее снова проснулся аппетит. Заворотнюк продолжает проходить необходимые лечебные процедуры, а ее супруг предполагает, что есть надежда на выздоровление.
Слухи о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Ряд СМИ сообщил, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем сделала официальное заявление.
Родные Заворотнюк подтвердили, что она действительно проходит лечение, но опровергли сообщения о коме и неспособности самостоятельно дышать.
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КультураШоу-бизнесПетр ЧернышевАнастасия Заворотнюк
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