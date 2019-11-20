СМИ сообщили о значительном улучшении самочувствия Заворотнюк

"Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось <…> И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток", — пояснил он.

По его словам, раньше актриса была лежачей больной, а "сейчас ходит, нормально слышит, разговаривает", играет с годовалой дочкой Милой, к тому же у нее снова проснулся аппетит. Заворотнюк продолжает проходить необходимые лечебные процедуры, а ее супруг предполагает, что есть надежда на выздоровление.