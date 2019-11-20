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РИА Новости

Путин заявил о наличии общих интересов у России и США

14:43 20.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. У России и США много общих интересов, мы хотим сотрудничать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как мы собираемся выстраивать отношения? Я считаю, что у нас много общих интересов с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты - великая страна. Мы всегда относились и относимся с уважением к Соединенным Штатам, мы были дважды союзниками в двух мировых войнах. Все это наша общая история, причем история позитивная. Мы, конечно, хотим сотрудничать и в технологической сфере, и в экономике в целом", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
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Владимир ПутинРоссияСШАВ мире
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