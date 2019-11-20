Путин заявил о наличии общих интересов у России и США

"Как мы собираемся выстраивать отношения? Я считаю, что у нас много общих интересов с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты - великая страна. Мы всегда относились и относимся с уважением к Соединенным Штатам, мы были дважды союзниками в двух мировых войнах. Все это наша общая история, причем история позитивная. Мы, конечно, хотим сотрудничать и в технологической сфере, и в экономике в целом", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".