Путин: есть все основания для финансирования проектов из средств ФНБ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В России есть все основания, чтобы начать финансировать проекты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), такие решения уже принимаются, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"
"Мы имеем право тратить в соответствии с принятыми решениями на уровне законодателей только в том случае, если уровень ФНБ превысит 7%, он сейчас превысил 7%, это правда. И должны приниматься решения о том, что и как мы должны сделать с имеющимися свободными ресурсами. В соответствии с действующим законодательством, эти средства должны направляться на проекты на возвратной основе. Должны быть, конечно, прежде всего инфраструктурные проекты, которые дают отдачу для всей экономики. Вот над этой темой мы сейчас работаем, над этим думаем", - сказал Путин.
По его словам, такие решения уже принимаются. "Уже в принципе проекты выбираются, они в общем и целом находятся в большой стадии проработки. В таком ключе и будем действовать дальше. Конечно, будем смотреть, как наполняются эти фонды", - добавил президент.
Путин напомнил, что долговая нагрузка у РФ очень низкая. "Одна из самых низких в мире. Вместе с тем, есть такие нюансы, долговая нагрузка, скажем, частного сектора, она сократилась, а долговая нагрузка РФ государственная чуть-чуть увеличилась, но это не меняет существа дела, она низкая, очень низкая", - сказал он.