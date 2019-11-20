Путин: есть все основания для финансирования проектов из средств ФНБ

"Мы имеем право тратить в соответствии с принятыми решениями на уровне законодателей только в том случае, если уровень ФНБ превысит 7%, он сейчас превысил 7%, это правда. И должны приниматься решения о том, что и как мы должны сделать с имеющимися свободными ресурсами. В соответствии с действующим законодательством, эти средства должны направляться на проекты на возвратной основе. Должны быть, конечно, прежде всего инфраструктурные проекты, которые дают отдачу для всей экономики. Вот над этой темой мы сейчас работаем, над этим думаем", - сказал Путин.