Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T14:37+0300
https://ria.ru/20191120/1561161669.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156115/90/1561159041_0:0:3040:1710_1036x0_80_0_0_2ac027880c19686e8ff6b28dc4e5daa0.jpg
РИА Новости

Путин: есть все основания для финансирования проектов из средств ФНБ

14:37 20.11.2019
148
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В России есть все основания, чтобы начать финансировать проекты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), такие решения уже принимаются, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"
"Мы имеем право тратить в соответствии с принятыми решениями на уровне законодателей только в том случае, если уровень ФНБ превысит 7%, он сейчас превысил 7%, это правда. И должны приниматься решения о том, что и как мы должны сделать с имеющимися свободными ресурсами. В соответствии с действующим законодательством, эти средства должны направляться на проекты на возвратной основе. Должны быть, конечно, прежде всего инфраструктурные проекты, которые дают отдачу для всей экономики. Вот над этой темой мы сейчас работаем, над этим думаем", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Вчера, 14:30
Власти не намерены разбрасываться деньгами ФНБ, заявил Путин
По его словам, такие решения уже принимаются. "Уже в принципе проекты выбираются, они в общем и целом находятся в большой стадии проработки. В таком ключе и будем действовать дальше. Конечно, будем смотреть, как наполняются эти фонды", - добавил президент.
Путин напомнил, что долговая нагрузка у РФ очень низкая. "Одна из самых низких в мире. Вместе с тем, есть такие нюансы, долговая нагрузка, скажем, частного сектора, она сократилась, а долговая нагрузка РФ государственная чуть-чуть увеличилась, но это не меняет существа дела, она низкая, очень низкая", - сказал он.
710104
Обсудить 1
Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Фонд национального благосостояния РоссииВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин рассказал о работе над решением проблем в правоохранительной системе
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Власти не намерены разбрасываться деньгами ФНБ, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин прокомментировал вопрос строительства высокоскоростных магистралей
Президент РФ Владимир Путин
Путин: исполнение бюджета идет лучше, чем освоение средств на нацпроекты
Стенд компании Газпром
Путин рассчитывает на продолжение позитивных изменений в "Газпроме"
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Россия не планирует тратить средства ФНБ на развитие нефтегазовой отрасли
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 ноября 2019
Путин рассказал о большом потенциале роста у "Газпрома"
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Благодаря цифровизации уходить от налогов будет сложнее, пообещал Силуанов
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин рассказал о рисках для роста экономики от быстрого снижения инфляции
Министр энергетики России Александр Новак
Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин рассказал об успехах России в импортозамещении
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин рассказал о влиянии России на мировой энергетический рынок
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин: Россия заинтересована в сохранении Евросоюза
Министр энергетики РФ Александр Новак на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Новак: Казахстан не предлагал России запустить транзит нефти в Белоруссию
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин назвал причины распада Советского Союза
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
Лента новостейМолния