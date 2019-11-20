Статус правозащитного центра ЕР определят на съезде партии

"Некоторое время назад мы обсуждали на конференции идею о том, чтобы создать специальный правозащитный центр в партии для того, чтобы изучить и, в известной степени, перенять тот опыт, который был накоплен общественными приемными (партии)... Мы договорились, что статус этого правозащитного центра мы определим в ближайшее время - в пятницу или в субботу на съезде партии", - сообщил Медведев в среду на встрече с правозащитниками и общественными деятелями в штабе ЕР.