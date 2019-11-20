Статус правозащитного центра ЕР определят на съезде партии

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правовой статус правозащитного центра, который предложила создать "Единая Россия", будет определен на съезде партии в ближайшие выходные, к работе центра можно привлечь не только партийцев, но также представителей гражданского общества и СМИ, заявил глава правительства, председатель партии Дмитрий Медведев.
"Некоторое время назад мы обсуждали на конференции идею о том, чтобы создать специальный правозащитный центр в партии для того, чтобы изучить и, в известной степени, перенять тот опыт, который был накоплен общественными приемными (партии)... Мы договорились, что статус этого правозащитного центра мы определим в ближайшее время - в пятницу или в субботу на съезде партии", - сообщил Медведев в среду на встрече с правозащитниками и общественными деятелями в штабе ЕР.
По его словам, защита прав граждан является приоритетом для любого депутата, представляющего "Единую Россию", и для активистов партии, не являющихся депутатами.
"Считаю, что к работе в этом центре могут быть, конечно, привлечены представители гражданского общества, которые не имеют прямого отношения к "Единой России", - это даже лучше, поскольку они будут представлять и какие-то иные общественные настроения, - и, конечно, средства массовой информации, поскольку зачастую о фактах нарушений активисты и журналисты узнают быстрее и быстрее реагируют. И, конечно, мы в "Единой России" в таком содействии нуждаемся", - подчеркнул председатель партии.
Медведев отметил, что свою готовность сотрудничать с правозащитным центром ЕР подтвердила Ассоциация юристов России. "Рассчитываю, что определенные предложения и в ходе нашей встречи прозвучат", - уточнил он.