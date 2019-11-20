Власти не намерены разбрасываться деньгами ФНБ, заявил Путин

"Будем действовать очень аккуратно (по расходованию средств ФНБ – Прим. ред.), разбрасываться деньгами не будем. Но, естественно, мы должны думать о такой важнейшей социально- экономической составляющей, как реальные доходы граждан страны", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что будет с ФНБ дальше и есть ли какие-то границы накопления средств фонда.