Власти не намерены разбрасываться деньгами ФНБ, заявил Путин

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские власти разбрасываться деньгами Фонда национального благосостояния (ФНБ) не будут, это бессмысленно, действовать нужно очень аккуратно, заявил президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
"Будем действовать очень аккуратно (по расходованию средств ФНБ – Прим. ред.), разбрасываться деньгами не будем. Но, естественно, мы должны думать о такой важнейшей социально- экономической составляющей, как реальные доходы граждан страны", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что будет с ФНБ дальше и есть ли какие-то границы накопления средств фонда.
Он отметил, что "разбрасываться такими средствами, из таких источников бессмысленно, потому что они исчерпаемы, если действовать неаккуратно".
"Но для того, чтобы толкнуть развитие экономики и на этой базе дать какой-то социальный эффект, мы, конечно, должны и будем это делать", - добавил он.